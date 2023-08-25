英錶首6月純利1.8億倍增 派息勁升

英錶上半年收入23.29億元，按年增41.58%，毛利按年升38.21%至7.25億元。按地區劃分，香港收入增加49.79%至11.53億元，內地收入增64.99%至7.12億元。

執行董事兼行政總裁吳冠強表示，內地經濟這兩個月明顯轉差，下半年雖然是傳統消費旺季，難言下半年會否比上半年好，會密切留意事態發展，內地市場消費普遍變得謹慎，留意到客戶轉向購買黃金。不過，他指，內地業務已超越疫情前水平，反而港澳生意恢復至疫情前的七成左右。

中港年內再開數間新店 吳表示，香港澳門及內地重新開放邊境後，推動業務復甦，零售及旅遊業重拾升軌，上月在大圍圍方商場開新分店後，今年餘下時間將會在香港及內地一線城市分別開3至5間新舖。截至6月底，集團在港澳、內地、新加坡及馬來西亞有91間舖。

英皇集團高級財務總監李偉鑑表示，今年租金開支料按年升10至20%，主要是生意有所反彈，以及新開店舖有所增加，部分店舖續租租金增加。