東亞多賺75% 內房敞口降

碧桂園相關貸款佔0.02% 東亞上半年金融工具減值損失24.92億元，按年增長16.66%，該行聯席行政總裁李民橋指，內房佔上半年撥備85%，可見內房撥備對該行影響之大，可是過去兩年已積極處理有關問題，內房敞口已由兩年前16%，降至6月底的8.8%，而上半年撥備較去年下半年下跌34%，相信對業績影響已於去年見頂，預計今年全年撥備按年改善。

另一聯席行政總裁李民斌表示，該行審慎管理內房敞口，但不代表「一刀切」不再做內房生意，畢竟一些國企地產商的銷售仍穩健，未來內房敞口可能繼續徘徊在8%左右。即使內地樓市低迷，相信內地政府還有能力推出更多措施以恢復信心；而碧桂園相關貸款僅佔該行帳簿0.02%。

中國業務淨息差擴 就內地減息刺激經濟，李民斌表示，以貸款市場報價利率（LPR）下調幅度而言，對銀行利潤影響有限，且貸款重新定價需時，觀乎其貸款組合，相信下半年內地業務的淨息差表現穩定。東亞中國業務上半年淨利息收入增長5.6%至20.57億元，淨息差擴28點子至2.07%。

東亞上半年淨利息收入按年增長37.99%，至80.45億元，淨息差由1.42%擴至2.03%；服務費及佣金收入淨額按年增長0.69%至14.5億元。撥備前經營溢利56.88億元，按年增53.23%。香港業務上半年淨利息收入激增68.4%，至46.14億元，淨息差擴76點子。

料下半年放貸停滯 李民橋預期，拆息會維持在高位，全年淨息差表現理想，下半年利息收入料有增長。此外，如果美國進一步加息，港元最優惠利率（P息）也可能上調，會密切留意市場情況及其他銀行做法。

截至6月底，客戶存款及墊款總額分別為6,257.22億元及5,316.17億元，分別較去年底減約3.5%及3.2%。李民橋表示，上半年貸款增長疲弱，主要是中港息差擴闊導致內地客戶選擇在內地融資，且集團正在降低風險，對新融資取態較審慎，相信下半年貸款增長停滯（muted）甚至下跌。李民斌補充，內地投資氣氛「麻麻」，但獲政府支持的行業如新能源仍有很多需求，下半年都會專注於非地產行業，增加對國家支持行業的投放。

東亞上半年業績