道指早段跌137 分析師普遍估年底回落

市場靜候美國聯儲局主席鮑威爾在央行年會的講話，美股3大指數周四早段反覆偏軟，道指曾跌137點，報34,335點；標指曾跌25點，報4,410點；以科技股為主的納指曾跌124點，報13,596點。

道明銀行美國利率策略主管戈德堡表示，雖然加息可以為銀行帶來利潤，但借款成本持續飆升亦可能會給銀行業帶來新問題。

他指，兩年期美國國債收益率在本周二升穿5厘，創下7月初以來的新高，在進入秋季之時美國眾多地區銀行將陷入痛苦，又指如果跟蹤銀行帳面上「持有至到期」與「待出售」債券的未實現虧損，亦會感受到壓力。

不過，亦有美國的對沖基金認為，地區銀行的資產虧損壓力被「誇大」，因為在硅谷銀行破產後，不少地區銀行增加了美債持倉的價格風險對沖操作，包括買入美債期貨套期保值以降低美債的風險，主要因為這些地區銀行亦意識到聯儲局可能在一段更長時間維持高息，可能會引發美債價格下跌與美債收益率上升。

耐用品訂單急跌 同時，外媒調查發現，受訪的77名分析員中有55名認為，當地股市很可能或非常有可能在今年底前出現回調，其餘22名表示不太可能或非常不可能。事實上，疫情對全球經濟造成了致命打擊，各國央行紛紛通過加息來抵制通脹，而這一現象目前正在逐漸結束。調查指，股價今年中期間出現小幅漲幅，且大多數主要經濟體的表現都優於預期，但分析師們仍普遍認為股市可能會在年底前表現不佳。

數據方面，7月耐用品訂單初值按月轉跌5.2%，遜預期，為2020年4月以來最大跌幅，但扣除運輸設備後增0.5%，勝市場預期。截至上周四止一周，首次申請失業救濟人數為23萬人，低於預期，而截至前周四為止一周的持續申領失業救濟人數為170.2萬人，同樣優於預期。

Subway賣盤私募 另外，連鎖三文治店Subway落實賣盤予私募基金Roark Capital，結束50年以上的「家天下」，交易代價未披露，但之前據報約96億美元。