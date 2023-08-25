金管冀推零售代幣化綠債

半年前，香港金融管理局協助政府發售總值8億元的代幣化綠色債券（Evergreen項目），為全球首批代幣化的政府綠色債券。該局助理總裁許懷志表示，之後會不時以這次項目用上的分布式分類帳技術（DLT）技術，並以發行有關零售債券為終極目標。

許介紹，DLT應用不僅在虛擬資產，其「去中心化」性質可大大改善金融機構及資本市場之效率和透明度。以債券發行為例，建簿涉及銀行、投資者、律師和託管商等，牽涉各機構不同部門，大家系統不一，出錯機會大，因此要幾日才交收。不過，以DLT方式發行就有共通且大家相信的紀錄，大大縮短耗時和改善成本，並且具有法律效力。

本港金融業不斷擁抱金融科技，金管局昨亦發表題為《香港債券市場代幣化》的報告，總結首批代幣化綠債的經驗，並探討如何進行下一步規劃，推動在香港資本市場更廣泛應用代幣化技術。要探討的包括更多應用場景，法律及監管框架之改善，以及平台及系統之統一等。

計劃縮短至T+0交收 Evergreen項目要點之一是實現資產的「T+1」交收，即成交後次日交收，又已應用於該批代幣化綠債的一級發行、二級市場買賣交收、息票派付，並將試用於到期日贖回。許稱，正研究縮短至「T+0」，理論上做到，但短期會維持「T+1」，務求「有24小時緩衝（讓各方）跟進問題」。

他指，其實金管局兩年前已和國際清算銀行（BIS）測試一隻用DLT技術的零售綠債，可向投資者公開債券對環境的影響，但新技術始終有風險，要繼續先在面向機構投資者的產品試行，再一步步擴大範圍，終至零售投資者，只是短期內未必能夠實現。