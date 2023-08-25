產經

港股重越萬八 友邦受壓

港股連升3日，北水亦加緊撈貨，金額按日增近三成。（中新社圖片） 港股連升3日，北水亦加緊撈貨，金額按日增近三成。（中新社圖片）
港股連升3日，北水亦加緊撈貨，金額按日增近三成。（中新社圖片）
港股周四重上18,000點關，收升366點或2.05%，連升3日累升588點或3.34%，惟重磅藍籌友邦保險(01299)績後逆市向下，倒跌0.35%，收報69.7元。該企上半年新業務價值利潤率按年倒退4.5個百分點至50.8%，派中期息每股0.4229元。
大市方面，恒指昨日承接隔日美股升勢，高開146點後愈升愈有，最多曾升427點，高見18,272點，收市報18,212點，成交額按日增加20.54%至1,015億元，北水更連續第4日錄得淨買入，金額按日增加近30%至44.46億元。
科技汽車板塊炒上
內地科網巨擘「ATMXJ」為全日港股升市功臣，5企共推高恒指180點，同時帶挈恒生科技指數升149點或3.72%，收報4,158點。騰訊控股(00700)及阿里巴巴(09988)分別升2.26%及2.57%，前者昨再於聯交所回購124萬股，作價介乎321至327.8元，涉資逾4.02億元；後者創始人馬雲更現身由其發起的基金會分享會大談教育及農業。
車股更顯著回升，據報歐洲銷量第二大汽車製造商Stellantis正考慮與內地電動車企合作，零跑汽車(09863)正是潛在合作夥伴之一，消息刺激零跑股價升10.17%，收報35.2元，小鵬汽車(09868)及比亞迪股份(01211)各升4.88%及2.54%。
至於一批生科股更急彈，藍籌藥明生物(02269)績後勁升8.51%；信達生物(01801)及百濟神州(06160)升12.68%及4.49%。
研在港推國債期貨
另外，財經事務及庫務局局長許正宇昨在一論壇上作視像致詞，提到近日推出的港幣─人民幣雙櫃台模式，為在港人民幣股票的發行、交易、莊家機制及結算等關鍵環節累積不少經驗，將繼續與監管機構加緊籌備將人民幣櫃台納入港股通，便利內地投資者以人民幣直接投資港股，減少匯兌相關成本。
他又指，港府已與內地機構開展商討在港推出國債期貨，為在港投資國債引入有效的離岸風險管理工具，對沖人民幣資產息率波動的風險。
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