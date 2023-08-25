港股重越萬八 友邦受壓

大市方面，恒指昨日承接隔日美股升勢，高開146點後愈升愈有，最多曾升427點，高見18,272點，收市報18,212點，成交額按日增加20.54%至1,015億元，北水更連續第4日錄得淨買入，金額按日增加近30%至44.46億元。

研在港推國債期貨 另外，財經事務及庫務局局長許正宇昨在一論壇上作視像致詞，提到近日推出的港幣─人民幣雙櫃台模式，為在港人民幣股票的發行、交易、莊家機制及結算等關鍵環節累積不少經驗，將繼續與監管機構加緊籌備將人民幣櫃台納入港股通，便利內地投資者以人民幣直接投資港股，減少匯兌相關成本。

他又指，港府已與內地機構開展商討在港推出國債期貨，為在港投資國債引入有效的離岸風險管理工具，對沖人民幣資產息率波動的風險。