樓市投資遇冷鋒 增建房屋恐無功

中美博弈，加上內地經濟逆風來襲，香港經濟復甦景氣不似預期，樓市一片風聲鶴唳。偏偏港府忠言逆耳，至今未肯撤銷過時的辣招穩定樓市。結果，地價和樓價齊加速向下，昨再有官地招標流標收場，反映地產投資氣氛步入寒冬。市場需求疲弱、利率前景未明，私營建屋商「計唔掂數」，放慢投資步伐，這對港府實現長期建屋目標實百害而無一利。更何況，政府的地產及金融兩大稅收來源前景都利淡，靠發債填氹。今日香港經濟都已搞到「一鑊粥」，還要硬推「明日大嶼」的話，香港人怎不發愁？

據港府的《長遠房屋政策》，政府將下一個10年的公私營房屋新供應目標比例定為七三比，意味在總房屋供應目標的43萬個單位中，私營房屋供應目標為12.9萬個。港府的如意算盤，是藉着將公營比例由六成提高至七成，以提高實現建屋目標的主導性。但實際上，私營供應仍佔達三成，一旦建屋進度不似預期，官方的長遠建屋目標始終難以實現。

再講，私營建屋的效率比公營建屋高，成品也往往能更貼近市場需求，更何況私營發展商這些年囤了可觀的土地資源，港府深明此道理，故推動公私營合作，雙軌增供應。可面對利率持續趨升，外部需求收縮，本地需求疲弱，樓市基本面惡化，各界多番要求港府檢討過時的辣招，至今未果。故樓市正加速下滑，非但二手成交價愈劈愈狠，發展商新盤亦減價促銷，樓價向下走，已成定局。

再看地價，計及昨日流標的荃灣首置項目，今年以來，包括官地、市建局及港鐵的土地招標項目已有4個流標，這絕對不是偶然，反映市場信心低迷，發展商睇不透前景，新盤銷售資金回籠又不似預期，只有忍手不投地，減少新投資，盡量保留現金應對財務需要。到底未來幾年，私營房屋供應與預測有多大出入，不無疑問。近日有大型發展商更明言，本港如無特別利好因素出現，下半年地產市道將「甚為低沉」，語調之悲觀，可謂多年鮮見。

香港是國際金融中心，資產穩定，有助吸引人才與錢財，也有助穩定內部人心和需求，尤其是如今外部形勢複雜難料，美國的貨幣政策不明朗，中美博弈不斷升級，此刻香港經濟最需要的是正能量。偏偏港府就對撤銷過時的樓市辣招無動於衷，未把握時間積極化解風險。他日負資產、企業破產和失業率上升，才慢條斯理行動，只怕難以扭轉頹局。

港府截至去年3月底止上年度的財政赤字逾1,200億元；截至今年6月底，港府本年度的赤字已達553億元，繼續入不敷支的格局。奈何樓市不景，金融市場亦「水盡鵝飛」，意味地產和金融業的稅收都不樂觀。故港府發完銀債又擬發綠債集資，惟經濟不好，這種向市場「抽水」的填氹方式終難持久，也無可避免增加政府的利息開支。

如何主動採取措施穩定資產價格，保住需求，以免經濟陷入衰退，誠然是港府當務之急，否則當前的問題未妥善解決，長遠的計劃就更難實現。振興經濟，可以從何說起？