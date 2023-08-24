絲絲講場：中港即食麵消耗量贏晒
作為香港人，相信大部分都食過即食麵，近年市場上即食麵款式五花八門，除咗唔同味道同包裝之外，喺「食得健康」嘅需求增加下，廠商增加「非油炸」即食麵款式，吸引到唔少捧場客。世界即食麵協會（WINA）嘅統計顯示，舊年全球消耗1,212億份即食麵，按年增加30億份，亦較2019年疫情前暴增近14%，當中內地與香港佔咗450.7億份，市佔率達37.1%，消耗量比名列第二位嘅印尼高出3倍多，可見中國真係「即食麵大國」！
唔講唔知，假設每包即食麵重約100克，據報舊年香港嘅即食麵人均消耗量達66份，相等於每周進食至少一碗即食麵。不過喺全球頭10名即食麵需求最大嘅地區中，越南嘅需求增長比較突出，舊年嘅消耗量較2019年大增63%。
日清紀念日請搭巴士
講起即食麵，其實全球首款即食麵係由日清食品(01475)創始人安藤百福喺1958年發明，並喺當年8月25日發售，今年已踏入65周年。為慶祝呢個日子，日清食品安排連串慶祝活動，包括喺8月25日請全港市民免費乘搭九巴8號線往返尖沙咀，更推出經典元祖雞汁即食麵。絲絲聽到話有免費巴士搭本來幾興奮，但知道係8號巴士就謝晒，皆因同區人都知呢條線出咗名班次疏落，乘客經常等到「發火」，都係睇吓買唔買到包雞汁即食麵嚟試吓仲實際。
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