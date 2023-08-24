絲絲講場：中港即食麵消耗量贏晒

作為香港人，相信大部分都食過即食麵，近年市場上即食麵款式五花八門，除咗唔同味道同包裝之外，喺「食得健康」嘅需求增加下，廠商增加「非油炸」即食麵款式，吸引到唔少捧場客。世界即食麵協會（WINA）嘅統計顯示，舊年全球消耗1,212億份即食麵，按年增加30億份，亦較2019年疫情前暴增近14%，當中內地與香港佔咗450.7億份，市佔率達37.1%，消耗量比名列第二位嘅印尼高出3倍多，可見中國真係「即食麵大國」！