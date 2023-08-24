日服務業擴張加快 製造業連縮3個月

日本經濟景氣有放緩迹象。au Jibun Bank與標普（S&P）的統計數據顯示，日本8月製造業採購經理指數（PMI）初值報49.7，高於前值的49.6和市場預期的49.5，且為連續3個月處於50的盛衰分界線之下，反映商業狀況輕微惡化。

期內，日本製造業產出由前值48.9，微彈至49；新訂單及出口繼續下降；就業沒有變化，結束連續28個月創造職位；供貨時間4個月來首次延長；投入價格增幅加快至3個月高，產出價格通脹則創逾兩年低。

估Yen見150央行始干預 8月服務業PMI初值由前值53.8，回升至54.3，創3個月高，連續12個月擴張。期內，服務商的新業務穩步增長，國外新業務也有所增長；就業重現擴張，扭轉7月略降的情況。投入成本通脹加快至半年高，產出價格增速也加快。然而，服務商信心續降至7個月低。

同月綜合PMI產出初值由上月52.2，升至52.6，反映私企活動已連續8個月擴張。

日圓兌每美元昨曾報145.9。日本央行前外匯部門主管竹內淳稱，除非日圓兌每美元跌破150（約每百日圓兌5.2港元），並成為日本首相岸田文雄的一大政治難題，否則日本央行不會干預匯市。