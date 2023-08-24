美7月新屋銷售增 道指高開110

受惠於房地產市場庫存有限，美國7月新屋銷售創近一年新高，銷售按月增長4.4%，至71.4萬套。美股3大指數周三早段全線向上，道指曾升110點，報34,399點；標指升29點，報4,417點；以科技股為主的納指升134點，報13,640點。

不過，美國最新經濟數據再轉差，8月Markit綜合PMI初值由7月的52進一步下跌至50.4，亦遜於預期的51.5；同月Markit服務業PMI初值降至51，創今年2月以來的新低，亦低於市場預期。至於製造業PMI由7月的49跌至47，就業分項指數初值降至50.1。

美利率政策料3個走向 對於9月聯儲局息率走向，市場數據顯示，維持息率不變的概率為84.5%。向來有「聯儲局傳聲筒」之稱的外媒記者Nick Timiraos日前撰文指，聯儲局正走向對抗通脹的最後一里路，未來利率政策可能有3個走向。

第一個是聯儲局可能會嘗試加息，並在經濟疲軟時採取緩慢降息的方式，快速達到2%的通脹目標，但會為經濟帶來更嚴重衰退的風險，並扼殺實現軟着陸的可能性。

第二個可能是聯儲局會把利率維持在當前高位，且在明年較遲時候開始減息，惟要達致通脹2%的目標可能要花3年時間。第3個是，聯儲局接受3%左右的通脹率作為新目標，惟主席鮑威爾和其他官員都曾否定此做法。

另邊廂，美國聯邦存款保險公司（FDIC）將於下周提出新規定，要求資產不超過1,000億美元的銀行發行足夠長期債務，以彌補一旦破產時的資本損失。