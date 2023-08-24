嘉華半年少賺55% 派息7仙

港物業發展收入縮82% 業績公告顯示，嘉華上半年未計入投資物業之除稅後公平值變動及出售收益的核心盈利為4.62億元，按年跌56.53%。由於期內有較少預售項目交付予買家，營業額按年跌42.49%至31億元，其中香港物業發展收入跌82.45%至6.01億元，內地物業發展收入升31.33%至21.34億元，相關收入主要來自香港嘉峯匯及嘉熙，蘇州嘉致峰與廣州嘉云匯的物業銷售，以及上海嘉華中心的租金收入。

此外，上半年已簽約的應佔銷售為40億元，而截至6月底，已簽約但未確認的應佔銷售約186億元，預計下半年起入帳。另截至6月底，嘉華負債比率為14%，較去年底的13%輕微上升；平均借貸利率為4.1厘，較去年平均的2.6厘有所增加。

嘉華提到，市場氣氛受加息影響，但西九龍的合營項目維港滙上半年錄得已簽約的應佔銷售約10億元。至於位於啟德發展區4A區2號的合營項目亦已在上月獲得預售許可證，將與另一同區合營項目視乎市況推售。

內地方面，該企指南京嘉璟峰共11幢的住宅大樓，已推售10幢並已售出96%單位，帶來合共約50億元人民幣的已簽約銷售，項目預計將於2024年竣工。嘉華又指，將繼續審慎有序地於香港、珠三角及長三角地區尋求機遇，並適時補充土地儲備。