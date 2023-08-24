大新銀行首6月純利11億 淨息差擴
大新銀行集團(02356)上半年僅多賺1.14%，純利11.11億元；每股盈利0.79元，派中期息每股0.11元。該股昨日平收，報5.19元。
重慶行減值撥備2.3億
雖然大新上半年的信貸減值虧損按年降逾48%至1.56億元，但大部分被重慶銀行(01963)投資的較高減值撥備支出所抵銷。集團上半年對重慶銀行投資的減值撥備為2.32億元，高於去年同期的1.39億元。管理層重申減值準備對於現金流及資本充足率並沒有任何影響。
就內房的債務危機，管理層透露，截至今年6月底，內房相關貸款佔集團總資產1.5%，對碧桂園(02007)風險敞口更是「微不足道」，佔總資產僅0.15%。董事總經理兼行政總裁王祖興補充，重慶銀行貸款撥備充足，信貸質素整體保持在同業中較好水平，該行一直為大新集團帶來盈利貢獻，暫無減持或者出售計劃。
該行上半年淨息差按年擴0.19個百分點至1.93%，帶動淨利息收入增長12.31%至22.69億元。反觀淨服務費及佣金收入下跌21.58%至3.77億元。
大新金融盈利9億升9%
王祖興解釋，去年7月集團才中斷前銀保分銷協議，隨着與永明金融訂立的銀保分銷協議展開，期望香港經濟環境向好帶動費用收入有平穩增長；無論美國加息與否，相信息率都會維持在高水平一段長時間，下半年淨息差料保持平穩或有機會微升。
母企大新金融集團(00440)上半年純利9.21億元，按年升9.43%；每股盈利2.89元，派中期股息0.36元。該股收升1.63%，報17.38元。
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