大新銀行首6月純利11億 淨息差擴

該行上半年淨息差按年擴0.19個百分點至1.93%，帶動淨利息收入增長12.31%至22.69億元。反觀淨服務費及佣金收入下跌21.58%至3.77億元。

大新金融盈利9億升9%

王祖興解釋，去年7月集團才中斷前銀保分銷協議，隨着與永明金融訂立的銀保分銷協議展開，期望香港經濟環境向好帶動費用收入有平穩增長；無論美國加息與否，相信息率都會維持在高水平一段長時間，下半年淨息差料保持平穩或有機會微升。