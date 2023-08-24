石藥中期息加碼40% 股價逆市挫

研發費用23億 多兩成 期內，撇除以公平值計入損益的金融資產公平值虧損、以股份為基礎的僱員酬金開支等因素後，基本盈利為31.61億元，按年升3.03%。收入亦增3.01%至160.8億元，其中貢獻最大的成藥收入升5.21%至129.33億元，功能食品及其他亦上漲，惟原料產品卻跌9.64%，相關分類盈利亦見受壓。

受累收入結構變化、維生素C產品銷售價格下跌，上半年毛利率跌2.7個百分點至69.9%。研發費用達23.03億元，增加22.26%，佔成藥業務收入17.8%。石藥指，創新研發是未來發展的最重要引擎，會持續加大研發的投入，目前有約60個重點在研藥物已進入臨床或申報階段，其中8個已遞交上市申請，預計未來5年將有逾40個創新藥及新型製劑藥物，以及超過60個仿製藥上市。

藥明生物提到，有關7月曾提及建議分拆附屬藥明合聯在主板獨立上市，於上半年所產生的上市開支，涉資約740萬元。該公司股價已連升兩日，昨收報41.1港元。