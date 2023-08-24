石藥中期息加碼40% 股價逆市挫
藍籌藥企石藥集團(01093)今年上半年賺29.66億元（人民幣‧下同），按年微升約0.02%，每股基本盈利24.95分，派中期息14港仙，按年大增40%。惟昨日股價逆市跌0.35%，報5.63港元。
研發費用23億 多兩成
期內，撇除以公平值計入損益的金融資產公平值虧損、以股份為基礎的僱員酬金開支等因素後，基本盈利為31.61億元，按年升3.03%。收入亦增3.01%至160.8億元，其中貢獻最大的成藥收入升5.21%至129.33億元，功能食品及其他亦上漲，惟原料產品卻跌9.64%，相關分類盈利亦見受壓。
受累收入結構變化、維生素C產品銷售價格下跌，上半年毛利率跌2.7個百分點至69.9%。研發費用達23.03億元，增加22.26%，佔成藥業務收入17.8%。石藥指，創新研發是未來發展的最重要引擎，會持續加大研發的投入，目前有約60個重點在研藥物已進入臨床或申報階段，其中8個已遞交上市申請，預計未來5年將有逾40個創新藥及新型製劑藥物，以及超過60個仿製藥上市。
藥明生物首6月少賺10%
另一家藍籌醫藥股藥明生物(02269)，上半年少賺10.58%，盈利22.66億元，每股基本盈利0.55元，不派中期股息。雖然期內收入升17.83%至84.92億元，但銷售及營銷開支大增57.05%，行政開支升30.67%，研發開支增25.93%，毛利率更降5.5個百分點至41.9%。
藥明生物提到，有關7月曾提及建議分拆附屬藥明合聯在主板獨立上市，於上半年所產生的上市開支，涉資約740萬元。該公司股價已連升兩日，昨收報41.1港元。
此外，創新藥藥企信達生物(01801)公布，截至6月底止中期虧損收窄至1.39億元，去年同期蝕虧損為9.5億元；每股虧損0.09元，繼續不派息。若按非國際財務報告準則，經調整虧損1.9億元，低過去年同期相關虧損10.85億元，而總收入就高達27.01億元，按年增20.62%，其中產品收入24.57億元，亦增約兩成。
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