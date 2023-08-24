特步睇好全年生意增兩成

特步上半年收入65.22億元，按年增長14.75%，整體毛利率改善0.9個百分點至42.9%，其中大眾運動分部、即主品牌上半年進帳54.29億元，按年增一成，淨利潤增12.67%至8.71億元。包括Saucony（索康尼）在內的專業運動分部收入增1.19倍至3.44億元，而索康尼成為集團首個實現盈利的新品牌，帶動該分部期內錄淨利潤900萬元。

預期庫存水平年底好轉 反觀包括K-Swiss及Palladium在內的時尚運動業務，收入增長18.92%至7.48億元，但仍錄淨虧損7,300萬元，且較上年同期蝕5,200萬元有所擴大。

管理層亦透露，有意分拆K-Swiss及Palladium業務在2027至2028年上市，並將於下半年開始為此潛在上市計劃做準備，優化股東結構。該業務目前由全資子公司特步環球持有。

首席財務官楊鷺彬表示，該業務目標是在2025年盈利，品牌潛力大，未來需要新資金配合發展。之前公司曾透露計劃最快今年底在港開設K-Swiss旗艦店，不過楊鷺彬表示，目前還沒有具體開店時間及地點，主要是內地訪港旅客增加，舖租上升不少，「想開嘅地方（舖租）唔會平……需要吼機會」。反而澳門的進度可能較好，至少已有「心水」舖位。

管理層坦言，自去年下半年整個行業都面臨庫存壓力，今年上半年集團加大庫存出清力度，適度調整終端折扣，況且今年有很多清理庫存的良機，包括雙11、十一長假及聖誕等，總體庫存風險可控，料庫存水平年底回歸健康。即使經濟放緩，但消費者轉往高性價比的產品消費，正是特步主品牌的核心競爭力所在。由於去年第四季內地封城，基數較低，相信今年第三、四季增長不錯。

大客季績差 Nike9連跌 反觀國際體育龍頭Nike面臨庫存壓力之餘，其客戶迪克體育用品（Dick's Sporting Goods）上季業績差勁兼下調全年獲利展望，拖累Nike股價連續第9個交易日下跌，創上市以來最長連跌紀錄。Nike周三早段曾跌4.84%。

特步國際中期業績摘要 特步今年股價走勢