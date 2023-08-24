港股萬八得復失 北水3日掃134億
港股反覆靠穩，恒生指數受制於18,000點，收市升54點，報17,845點，安踏體育(02020)彈9.72%支撐大市。不過，全日成交按日減少17.63%至842億元，南下「北水」淨流入31.21億元，連續3日淨買入合共134.2億元。
Big C擬港泰上市
恒指低開28點後反覆上升，一度急彈209點或1.17%，高見18,000點，惟其後有沽壓，最終收市升幅縮至0.87%，連升第二日，共漲322點或1.83%。國企指數收報6,117點，升19點或0.32%；科技指數收漲7點或0.19%，報4,008點。
大市全日沽空金額162.04億元，沽空比率約19.24%，按日增加1.96個百分點。近期香港交易所買賣基金（ETF）交投大增，沽空比率更不時維持高企，香港交易所(00388)發文指，ETF沽空活動增加，通常反映市場上的購買需求上升，而ETF沽空比率偏高並不反映市場不穩，這是莊家為提供流動性而產生的正常市場操作，透過沽空ETF以滿足二級市場的購買需求。
展望後市，瑭明資本投資組合管理部董事曾啟邦認為，港股下行趨勢暫時緩和，未來一兩日有可能有反彈，預期恒指彈至18,399點遇阻力，惟中線有機會下試16,550點。
新股市場方面，泰國超級市場Big C據報已收購本港生活百貨店阿布泰（AbouThai），下月相關門店將重新命名為「Big C」，並計劃最快第四季尋求在香港和曼谷雙重上市。有分析估計，該公司將會籌集最多10億美元。
證監去季虧損億元
另外，香港證監會發表最新季度報告，截至6月底止季度，虧損按年擴大至1.01億元，去年同期蝕9,481萬元；收入4.13億元，按年升3.54%；支出5.14億元，按年升4.12%。期內，處理了50宗新上市申請，其中5宗來自未有盈利的生物科技公司，一宗來自特專科技公司。
截至6月底，在香港註冊成立的基金的管理資產按季下跌2%至1,707億美元；季內錄得的淨資金流入約為14億美元。在互換通下進行交易的內地銀行間利率互換合約共有540份，名義總金額約為1,290億元人民幣，而每日平均金額約為39億元人民幣。
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