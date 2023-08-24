港股萬八得復失 北水3日掃134億

Big C擬港泰上市 恒指低開28點後反覆上升，一度急彈209點或1.17%，高見18,000點，惟其後有沽壓，最終收市升幅縮至0.87%，連升第二日，共漲322點或1.83%。國企指數收報6,117點，升19點或0.32%；科技指數收漲7點或0.19%，報4,008點。

展望後市，瑭明資本投資組合管理部董事曾啟邦認為，港股下行趨勢暫時緩和，未來一兩日有可能有反彈，預期恒指彈至18,399點遇阻力，惟中線有機會下試16,550點。

新股市場方面，泰國超級市場Big C據報已收購本港生活百貨店阿布泰（AbouThai），下月相關門店將重新命名為「Big C」，並計劃最快第四季尋求在香港和曼谷雙重上市。有分析估計，該公司將會籌集最多10億美元。

證監去季虧損億元 另外，香港證監會發表最新季度報告，截至6月底止季度，虧損按年擴大至1.01億元，去年同期蝕9,481萬元；收入4.13億元，按年升3.54%；支出5.14億元，按年升4.12%。期內，處理了50宗新上市申請，其中5宗來自未有盈利的生物科技公司，一宗來自特專科技公司。

截至6月底，在香港註冊成立的基金的管理資產按季下跌2%至1,707億美元；季內錄得的淨資金流入約為14億美元。在互換通下進行交易的內地銀行間利率互換合約共有540份，名義總金額約為1,290億元人民幣，而每日平均金額約為39億元人民幣。