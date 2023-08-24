國壽半年純利361億 不派息

國壽對遠洋的投資屬於聯營企業，但期內國壽對聯營和合營企業的投資收益按年僅下跌1.27%至56.64億元。

新業務價值升近兩成 聚焦本業，儘管管理層坦言「人身險業恢復基礎尚不穩固」，國壽上半年新業務價值（NBV）仍按年增長19.88%至308.64億元，已賺保費按年增長6.97%至4,489.15億元。不過，由於部分產品退保增加，退保金額按年升43.76%至274.81億元，6月底綜合償付能力及核心償付能力充足率分別微跌至204.23%及140.43%。

要留意的是，本港上市公司通用國際財務會計準則，而《國際財務報告準則第17號——保險合同》今年生效，業績編製方式有所改變。如果按照內地的中國企業會計準則，國壽上半年純利按年倒退36.28%至161.56億元，原因包括股市持續震盪令投資收益倒退。

展望未來，管理層稱，內地經濟持續復甦基礎仍不穩固、需求仍然不足、長期利率維持低位等影響下，行業全面復甦基礎尚不固，但下半年仍會努力實現全年總保費穩中有進、NBV較快增長和銷售隊伍穩量提質。6月底國壽總銷售人力為72.1萬人，跌勢明顯收窄。

由於固定收益利率將持續低位運行，優質固收類資產供給不足的現狀仍將延續，股市短期內可能仍以震盪和結構性行情為主，面對收息品類收益率持續下行和投資總體收益波動加大的雙重壓力。