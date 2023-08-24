產經

房住不炒吹冧內房 世茂瀉20%

近年多間內房企接連爆發債務危機。 近年多間內房企接連爆發債務危機。
近年多間內房企接連爆發債務危機。
7月召開的中央政治局會議未有再提「房住不炒」，外界隨即憧憬當局將推行大規模樓市放寬政策，惟至今未見大動作，昨更有官媒刊登評論文章，重提「房住不炒」定位仍須堅持並無過時，政策風聲突變嚇窒弱不禁風的內房股。復牌不足一個月的世茂集團(00813)昨急瀉20.29%，與富力地產(02777)、碧桂園(02007)、萬科企業(02202)等多隻內房股齊創歷來新低，碧桂園更成全日最大跌幅藍籌，計及全日約6.66%跌幅，年初至今累挫73.78%。
傳被執行31億 富力淪毫子股
富力地產近日再有被內地法院強制執行賠償的消息，涉額31億元（人民幣‧下同），累計規模據報已逾113億元。受此消息影響，該公司股價昨終失守一元大關，淪為「毫子股」，重創近16%，收報0.92元，今年以來下滑勢頭已告「腰斬」。世茂集團午後再尋底，一度低見0.53元，收報0.55元，即復牌至今累插87.55%。
佳兆業預警首6個月蝕70億
佳兆業集團(01638)昨亦於收市後發盈警，料上半年虧損淨額約60億至70億元，去年同期則蝕78億元。
另有官媒的評論文章昨指，在銷售受阻、經營困難、融資不暢的情況下，中小房企去庫存自救需要更多定價空間，暗示地方政府應放寬樓價跌幅限制。內媒報道，太原市人民政府辦公室印發《關於促進房地產市場平穩發展的若干措施》，主要包括滿足剛性住房需求、支持改善性住房需求、加大助企紓困力度等內容，新政有效期將持續至明年5月19日。
具體措施方面，列明在太原市購買新建商品住房的買家，可按人民銀行、國家金監總局有關政策下限執行首套房和二套房最低按揭貸款首付比例和貸款利率。
惟主打二、三線城市的中國海外宏洋集團(00081)，因上半年收入及毛利雙雙受壓，半年純利僅錄17.19億元，按年跌29.83%，派中期股息5港仙，比去年同期減16.66%。招商局置地(00978)上半年亦少賺66.31%至8,414萬元，維持不派息。
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