房住不炒吹冧內房 世茂瀉20%

傳被執行31億 富力淪毫子股 富力地產近日再有被內地法院強制執行賠償的消息，涉額31億元（人民幣‧下同），累計規模據報已逾113億元。受此消息影響，該公司股價昨終失守一元大關，淪為「毫子股」，重創近16%，收報0.92元，今年以來下滑勢頭已告「腰斬」。世茂集團午後再尋底，一度低見0.53元，收報0.55元，即復牌至今累插87.55%。

另有官媒的評論文章昨指，在銷售受阻、經營困難、融資不暢的情況下，中小房企去庫存自救需要更多定價空間，暗示地方政府應放寬樓價跌幅限制。內媒報道，太原市人民政府辦公室印發《關於促進房地產市場平穩發展的若干措施》，主要包括滿足剛性住房需求、支持改善性住房需求、加大助企紓困力度等內容，新政有效期將持續至明年5月19日。

具體措施方面，列明在太原市購買新建商品住房的買家，可按人民銀行、國家金監總局有關政策下限執行首套房和二套房最低按揭貸款首付比例和貸款利率。