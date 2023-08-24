外資連續13日掟A股創紀錄 涉715億

中國托市號角再響，繼中國證監會上周確定一籃子措施後，中國人民銀行掏出逆回購工具以應付本周到期的7,750億元（人民幣‧下同）總額，同時A股公司的回購大軍不斷增加。不過，外資的拋售壓力大增，連續13日創紀錄式狂沽A股，昨日再錄得逾百億元淨賣出規模，拖累滬深股市3大指數再創年內收市新低。

人行逆回購半年最多 A股在周二午後突然反彈，已引來有「國家隊」之稱的內地政府相關資金出手「維穩」猜測，昨日輪到人行正式在公開市場開展3,010億元的7天期逆回購操作，規模創近半年新高，主因同日有2,990億元逆回購到期，故單日淨投放20億元，而今明兩日再分別會有1,680億元和980億元逆回購到期。

為提振投資者信心，除了公募基金和券商開啟新一輪自有資金申購行動，近周累計有逾百家A股公司擬拿出真金白銀從二級市場回購股份。業界推測，A股隨着回購潮開啟，將預示市場見底或在不遠處。

交投縮13% 滬綜穿3100 不過，大市交投昨日明顯受低氣壓籠罩，兩市主板成交僅7,059億元，按日大減13.7%。向來被視為「聰明錢」的外資更持續撤離A股，昨再通過滬深股通淨沽出104.61億元，為8月11日後單日最多，連續13日累計撤走715.88億元，此前備受外資青睞的A股「股王」貴州茅台亦是被拋售目標之一。

滬綜指全日跌幅亦隨之擴大，再跌穿3,100點大關，收報3,078點，重返去年12月底收市低位；深成指及深圳創業板指數均挫逾2%，與滬綜指齊以全日最低位收市，報10,152點及2,038點，分別為2020年4月3日後及5月以來的收市低位。

在內地經濟面臨重大不確定性之際，中國歐盟商會主席Jens Eskelund對外坦言，目前人們對中國未來的走向充滿疑慮，當務之急就是消除這些不確定性，這將為在華的外資企業提供信心。他建議中國應盡快公布刺激經濟復甦的方案，因為今後幾個月對於重建經濟信心而言非常重要。