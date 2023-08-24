建行淨利息收入7載首跌

期內，建行經營收入按年跌0.44%至3,881.55億元，其中淨利息收入按年倒退1.73%至3,121.85億元，為2016年上半年後首次且最深，而手續費及佣金淨收入增長亦似有若無，按年僅升0.5%至759.7億元。

本業收入倒退，主要是淨利息收益率（淨息差）按年大跌30點子至1.79%，跌幅也是2016年以來最急。建行指，貸款市場報價利率（LPR）下調降低貸款收益率之際，同屬生息資產的債券投資，收益率隨市場利率下跌，同時礙於存款競爭加劇和結構變化等令付息水平高於去年同期。

傳凍結大額存戶 人行闢謠 所謂結構變化無非就是公告中提到的「定期化趨勢明顯」，6月底該行個人定期存款平均餘額為8.56萬億元，按年飆23.9%，對比疫情前2019年同期更累飆72.14%。就算之前減存息使個人定存上半年之年化平均成本率回落至2.71厘，期內相關利息支出照樣按年上漲13.82%。

對於近日網上流傳銀行由本月開始將永久凍結過百萬元的存款戶口，中國人民銀行直斥純屬謠言。惟一眾銀行正扭盡六壬減輕付息負擔乃不爭事實。另外，內媒引述北京市民杜女士的言論，「現在大額存單太難搶了」，但就算利率低了，她還是更願意購買這種保本保息、能鎖定長期收益的產品。

有專家表示，迄今被削息的多是新增存款，既有的尚未全面下調，而礙於國民消費需求尚待復原，存款定期化趨勢仍在，因此銀行存款付息成本下行偏慢。問題是本周5年期以上LPR意外按兵不動，或為預留空間調整既有按揭之利率，加上貸款利率和地方政府債務展期等都有壓低銀行資產收益率之虞，減存息在所難免，預計長息減得多過短息，以緩解存款定期化。

房企不良貸款率升至4.7% 不良率升的環節少不了房地產，6月底不良餘額按半年升17.97%至396.47億元，不良率遂攀上4.76%，「批發和零售」、「水利、環境和公共設施管理」亦見「雙升」。同時，個人貸款不良率按半年升6點子至0.61%，按揭及信用卡不良餘額和不良率「雙升」。按揭貸款餘額上半年縮逾1%，因為提前還款增加。

地方政府融資平台（LGFV）壞帳風險反見好轉，6月底租賃和商務服務業不良餘額和不良率「雙降」，後者急跌53點子至1.88%，為2018年下半年以來首跌。製造業貸款餘額增三成，不良貸款餘額僅微跌，不良率降65點子至2.15%。

建行不良貸款率變化 建行上半年淨利息收益率