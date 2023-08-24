銅鑼灣巨舖3億易手

中港通關後，本港核心購物區零售市況轉趨活躍，舖位租賃交投明顯轉活，資深投資者羅守耀等就剛斥3億元，向本地老牌家族購入銅鑼灣OLIV基座部分，平均呎價約31,582元。

中原（工商舖）寫字樓部區域營業董事蔡德寶表示，上述項目位於霎東街15號，是次成交涉及地舖至3樓及大型戶外廣告位，面積共約9,499方呎，以現狀形式賣出。

物業為目前區內鮮有較簇新的銀座式商廈，並可供出售3個相連複式舖位，物業樓底近5米高，內置樓梯連專用電梯貫通至3樓，今次洽談過程長達一年。據了解，OLIV項目於高峰期時市值約8億元。

他透露，項目買家為悅興地產發展董事羅守耀及其牙醫太太鄧嘉玲，對工商舖投資前景特別看好，羅有感本港經濟正逐漸走出低谷，加上政府致力振興香港經濟，故看好零售及餐飲前景，加上認為近年舖位價格已回落至合理水平，故近年積極物色優質舖位物業。

買家近年累斥10億掃貨 在過去疫情兩、三年間，該集團已不斷吸納工商舖物業作長線投資，連同今次項目在內，先後共斥約10億元掃貨，當中較大額成交包括銅鑼灣禮頓道58至60號地舖、中環域多利皇后街5至8號地下A、B1、B2及E號地舖，以及油麻地彌敦道526號寶翠大樓地下03A號舖連閣樓。

另方面，由資深投資者羅守輝持有的觀塘廣場地下2號，以約7,800萬元登記售出，較意向價低約1,000萬元或約11%。此外，屯門鄉事會路88號天生樓地下10A號舖，亦以約2,599萬元易手。有消息指，上環文咸西街信裕大廈部分商舖樓面獲買家出價約1.6億元洽購。