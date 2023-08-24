新盤概況：凱柏峰III暫收千七票

新推特色單位包括4伙一房戶、兩伙兩房戶，以及3伙三房連套房及儲物房單位，實用面積273至736方呎。價格最低為1座27樓K室一房戶，實用面積273方呎，設118方呎天台，折實售價438萬元，呎價約16,044元。

長實銷售經理陳詠慈表示，選購三房連天台特色戶的買家，可選用集團提供的「3房1‧2‧3換樓付款計劃」，一按達樓價九成，提供3年期低息定息優惠，首年定息一厘、第二年定息兩厘，而第3年定息3厘，供息不供本，亦毋須提供任何入息證明文件及免壓力測試。