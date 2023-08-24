新盤概況：凱柏峰III暫收千七票
樓市注意力聚焦新盤，將軍澳日出康城凱柏峰III繼續收票，截至昨晚錄逾1,700張入票，以周六首輪發售138伙計算，超額逾11.3倍。
設7萬呎園林會所
此外，中銀香港個人數字金融產品部副總經理劉寶萍稱，將為該盤準買家提供「綠色按揭」計劃，可享額外6,888元現金回贈，以及1.6萬元理財獎賞。
九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園昨亦售出一伙，為2座21樓C1室，實用面積約245方呎，成交價446.7萬元，呎價約18,233元，新買家購入作投資用途。
親海駅I盡推特色單位
長實集團(01113)油塘親海駅項目，繼日前第II期公布推售全數特色單位後，親海駅I亦於昨日上載第4號價單，盡推9伙分層連天台特色戶，安排緊接於周日以先到先得形式發售。
新推特色單位包括4伙一房戶、兩伙兩房戶，以及3伙三房連套房及儲物房單位，實用面積273至736方呎。價格最低為1座27樓K室一房戶，實用面積273方呎，設118方呎天台，折實售價438萬元，呎價約16,044元。
長實銷售經理陳詠慈表示，選購三房連天台特色戶的買家，可選用集團提供的「3房1‧2‧3換樓付款計劃」，一按達樓價九成，提供3年期低息定息優惠，首年定息一厘、第二年定息兩厘，而第3年定息3厘，供息不供本，亦毋須提供任何入息證明文件及免壓力測試。
Cabanna賣490萬
市場新盤特色戶不乏承接。恒基地產(00012)粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，昨沽出D座地下16室連花園一房單位，實用面積278方呎，附設64方呎花園，昨以490萬元招標售出，呎價約17,626元。
遠洋集團(03377)旺角千望更新3張價單，個別單位折扣由最多14.5%增至24%。同時，該盤加推第4號價單，涉及10伙原以招標形式推售的特色戶，扣除最高20%折扣，折實442.32萬元起。而該盤周日將發售21伙，包括日前終止買賣的兩伙。
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