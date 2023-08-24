荃灣首置地流標 交房協

相隔7個月再有官地收回 年內4項目未能批出 被發展商冷待的荃灣油柑頭港人首次置業住宅用地，政府昨決定不接納所收到的唯一標書，並將交由香港房屋協會發展。是次為相隔7個月再有官地流標，連同市區重建局及鐵路項目，今年內已有4個項目未能批出，屬非常罕有。

地政總署公布，上述荃灣首置項目，投標金額未達到政府所定的底價。政府按既定機制出售賣地表內的土地，為了保障公帑，如沒有標價達到要求就不會出售。而底價會在截標當日釐定，以便考慮最新市況，亦不會就投標者出價考量作揣測。

發展限制嚴苛 僅接一標 房屋局發言人稱，儘管是次招標被取消，但仍認為該地適合用作首置盤，該局將會邀請房協承接項目並興建首置單位。房協亦表示樂意與政府進一步商討細節安排。

同時，發展商要按照賣地條件興建展能中心暨嚴重弱智人士宿舍等政府地方，有關面積不納入總樓面內。至於出售對象資格由政府規定，包括須為居港滿7年的香港居民、從未擁有住宅物業、收入及資產均有限制。

資料顯示，上述項目佔地約52.39萬方呎，位於麗城花園及屯門公路以北，可建總樓面逾104.62萬方呎。市場估值最低約18.8億元，每方呎樓面地價料約1,800元。

4流標項目估值197億起 市況欠佳，今年已連番出現土地流標情況，其中對上一幅流標官地，為於1月收回的赤柱環角道豪宅地，當時收到4份標書，估值亦隨市況而被大幅下調至最低約52.8億元，惟最終未能批出。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，該首置項目未來的單位要以市價八折出售，然而建築費並沒有補貼，因此發展商計算地價時並非單純按比例下調，或要六折出價甚至更低才可。同時，該地盤位處斜坡，建築有難度，成本亦較高昂，部分發展商或會認為「折無可折」而放棄競投，增加流標風險。他建議，這類首置項目可考慮以免地價形式推出，由發展商釐定分紅比例作為批地準則，有助減低財務上的前期壓力。

萊坊高級董事及估價及諮詢部主管方耀明認為，地皮只收到一份標書，出價不會過於進取，最後流標仍屬預期之內。而項目位置雖較為不便，但其實適合作首置項目用途，冀交由房協發展，可有效達到港人首置目標。

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