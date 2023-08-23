宏觀視野：新興市場藉科技發展突圍

新興市場一直致力於通過採用新技術來尋求發展。這些新技術可解決現在的挑戰，提升生產效率，反映了瞬息萬變的消費形式。以電子商務為例，電子商務可提高商家銷量的同時亦給顧客帶來便利；金融機構的數碼化策略可以實現成本與營運效益；以及物聯網，包括從智能手錶到智能製造的消費品及工業化產品的數碼化技術。

在科技發展和個人財富不斷累積的推動下，新興市場蓬勃發展。科技已融入了其他板塊和行業，相信科技將是環球增長的關鍵引擎。投資者偏愛以科技推動增長的投資機會，從半導體乃至銀行業。

韓台靠半導體股撐市 今年第二季度，新興市場股市呈上升趨勢，但增速不及已發展市場股市。雖然各國和各個行業的發展有所不同，但宏觀經濟數據和發展仍是焦點。新興亞洲股市中，內地跌幅較大。投資者對內地消費復甦，以及中國與西方國家地緣政治緊張局勢的擔憂使科技公司之間的競爭白熱化。

另外，南韓和台灣地區的股市憑半導體股的良好前景與出口軟着陸而上升。印度市場也在宏觀經濟指標有所改善，企業收益穩健的大環境下錄得增長。拉丁美洲是表現最為出色的新興市場地區，所有國家的基準指數均實現增長。在減息預期帶動下，市場情緒向好，促進企業增長。而巴西通過新的財政框架也提振了該國的股市，並使巴西擁有拉丁美洲地區的領導地位。墨西哥的通脹創下過去兩年多來的新低，令央行暫停加息。在此帶動下，墨西哥股市在第二季度的尾段實現了增長。

富蘭克林鄧普頓