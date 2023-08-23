拍賣消息：華貴邨已補價190萬成交

細價住宅受追捧，港島香港仔公屋華貴邨一個迷你單位，透過拍賣於已補價自由市場以190萬元「車位價」售出，呎價略高於9,000元。

環亞物業拍賣董事總經理區蘊聰表示，昨日共賣出4項物業。是次拍賣售出物業包括上述屋邨的華賢樓中低層3室，屬法院令物業，自由市場開價168萬元，獲兩組買家爭購，最終較開價高22萬元或約13%拍出，以單位實用面積約208方呎計算，呎價約9,135元。資料顯示，今年3月華禮樓高層5室，以316萬元未補價第二市場價沽出，呎價約8,208元。

另外，堅尼地城南昌大廈高層B室業主盤，實用面積約335方呎，開拍價430萬元，獲兩組買家競逐，最後以470萬元沽出，呎價約14,030元。

畢架山花園低估價24%沽 另一項為九龍塘畢架山花園1期5座地下連花園單位及地庫一層雙號車位，單位實用面積約1,035方呎，擁前後花園，以開價1,180萬元拍出，呎價約11,401元，較銀行估價低約24%。同場亦以72萬元拍出又一村花圃別墅雙號車位，較開價高達五成。至於拍賣前則賣出旺角黑布街9至23號低層13室連租約單位，成交價約410萬元，呎價約6,581元。