二手單日10損手 溱柏賣321萬返8年前

二手業主「出血」散貨，昨日市場出現約10宗蝕讓。其中，元朗溱柏單日連錄兩宗，開放式單位劈至321萬元成交，重返2015年入伙時價位，約3年帳面貶值約20%。

中原王勤學表示，上址為9座低層G室，實用面積約272方呎，叫價360萬元已低市價約2至3%，再減39萬元售出，呎價約11,801元，做價創項目歷來第3低。原業主於2020年4月以400萬元購入，帳蝕79萬元。該盤8座低層連平台特色戶，降價17.2萬元，成交價702.8萬元，呎價約10,381元，約4年帳面亦蝕55.2萬元。

天鑽4年貶92萬 半新盤業主都寧願蝕本出貨。美聯王亦倫稱，天水圍Wetland Seasons Park第6座低層B2室兩房戶，實用面積約379方呎，7月開價590萬元，市況向下為求加快套現，累減至509.8萬元沽，呎價約13,451元，約3年帳蝕逾30萬元。中原楊頌堯指，大埔天鑽8座高層D室，以845萬元售出，約4年也帳面貶值約92萬元。

將軍澳日出康城8月連錄多宗貶值個案。該行葉錦強稱，領都2座右翼高層C室套三房戶，大減142萬元，以818萬元易手，呎價約11,236元，近4年帳面蝕32萬元。

移民盤更為心急。世紀21奇豐莊瑞生表示，馬鞍山新港城B座高層8室，連裝修套三房戶，原業主已移民，放盤約一個月，減價30萬元，售價770萬元，呎價約13,556元，約3年帳面已跌價約30萬元。

藍籌屋苑情況相若。消息稱，紅磡黃埔花園12期2座中低層戶，市傳售約825萬元，較約5年前購入價帳面低約25萬元。香港置業唐榮花指，將軍澳新都城3期4座高層A室以約660萬元售，約5年帳面蝕近21萬元。

美孚呎售9610元 低價成交同時湧現，荔枝角美孚新邨呎價再跌穿一萬元。該行吳志輝表示，屋苑8期百老匯街130號中高層B室遺產物業，累減140萬元，以640萬元成交，呎價約9,610元，低市價約8%。中原劉智佳指，荃灣綠楊新邨D座低層3室，屬同類物業，議價後售545萬元，為屋苑今年新低，呎價約12,084元。