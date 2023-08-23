新盤本周六鬥搶客
親海駅II特色戶453萬起 凱柏峰III推138戶
新盤市場掀混戰，油塘親海駅兩期項目大賣，昨乘勢盡推II期全數32伙特色戶，折實售價453.1萬元起，複式單位更是「8球」有找。將軍澳日出康城凱柏峰III，亦敲定於周六首輪銷售138伙。
長實集團(01113)親海駅II昨推出最後一張價單，全屬特色戶型。集團執行董事趙國雄指，定價屬「晒冷價」。而樓盤落實周六銷售35伙，包括28伙「雙親雙愛」複式兩房戶，以及4伙連天台戶，而早前取消交易的3伙標準戶，將以原價重推。
晒冷推 複式798萬入場
長實營業經理陳詠慈稱，複式戶折實價798萬至898萬元，呎價約15,616至17,573元，平均呎價約16,599元，買家享有車位優先認購權。最低價為Garden Villa A1至A8室連花園戶，實用面積501至511方呎。
連天台戶實用面積258方呎及718方呎，一房及三房各佔兩伙，折實最高1,292萬元，呎價約17,562至17,994元。加推5號價單平均呎價約16,755元。
集團與新鴻基地產(00016)合作的屯門飛揚第1期，昨以614萬元售出2座12樓K室兩房戶，呎價約13,120元。長實營業部助理首席經理楊桂玲料短期取得入伙紙，並停售以部署賣現樓。
HENLEY PARK加推
此外，恒基地產(00012)啟德HENLEY PARK推新價單共78伙，恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，該批單位實用面積250至609方呎，折實價514.8萬元起，平均呎價約27,273元。另安排周六發售18伙，折實售價793.44萬元起。
收1550票 超購逾10倍
信置執行董事田兆源表示，當日將不設大手銷售時段，而發售單位以兩房為主，佔比例超過八成。以200天人才付款計劃，扣除14%折扣優惠及4.5%利息補貼計算，折實平均呎價約16,308元。而整批單位售價由逾576.71萬至逾1,228.33萬元，呎價約15,168至17,653元。
嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明指出，市場對項目反應熱烈，日前已加推單位滿足需求。招商局置地執行董事兼總經理黃競源稱，佔超過七成入票人士，有意選購項目兩房單位。
海茵莊園12伙兩房應市
至於九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園亦公布最新銷售安排，推出12伙兩房連儲物房單位於周六發售，單位實用面積均為428方呎，折實售價691.2萬至731.5萬元，呎價介乎約16,150至17,091元。
該集團（市務及銷售部）助理總經理陳淑芳表示，項目上周推出精選單位及全新折扣後，旋即售出7伙，今年已累售264伙，套現約14.6億元。
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