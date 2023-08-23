新盤本周六鬥搶客

親海駅II特色戶453萬起 凱柏峰III推138戶 新盤市場掀混戰，油塘親海駅兩期項目大賣，昨乘勢盡推II期全數32伙特色戶，折實售價453.1萬元起，複式單位更是「8球」有找。將軍澳日出康城凱柏峰III，亦敲定於周六首輪銷售138伙。

晒冷推 複式798萬入場 長實營業經理陳詠慈稱，複式戶折實價798萬至898萬元，呎價約15,616至17,573元，平均呎價約16,599元，買家享有車位優先認購權。最低價為Garden Villa A1至A8室連花園戶，實用面積501至511方呎。

連天台戶實用面積258方呎及718方呎，一房及三房各佔兩伙，折實最高1,292萬元，呎價約17,562至17,994元。加推5號價單平均呎價約16,755元。

信置執行董事田兆源表示，當日將不設大手銷售時段，而發售單位以兩房為主，佔比例超過八成。以200天人才付款計劃，扣除14%折扣優惠及4.5%利息補貼計算，折實平均呎價約16,308元。而整批單位售價由逾576.71萬至逾1,228.33萬元，呎價約15,168至17,653元。

嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明指出，市場對項目反應熱烈，日前已加推單位滿足需求。招商局置地執行董事兼總經理黃競源稱，佔超過七成入票人士，有意選購項目兩房單位。

該集團（市務及銷售部）助理總經理陳淑芳表示，項目上周推出精選單位及全新折扣後，旋即售出7伙，今年已累售264伙，套現約14.6億元。