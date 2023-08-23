絲絲講場：追蹤燈神投資ETF 有錢賺都要退市

克拉默

美國股壇名嘴克拉默（Jim Cramer）因為經常估錯市而被一眾網民視為「燈神」，甚至有基金公司專門推出咗兩隻交易所買賣基金（ETF），專門追蹤佢喺電視節目同社交平台上面嘅投資建議。不過，其中一隻跟足克拉默建議去投資嘅ETF，似乎反應平平，負責發行嘅Tuttle Capital Management亦打算放棄，將於9月關閉正向追蹤嘅ETF，只留低另一隻反向ETF。

Tuttle Capital表示，本來同時推出正向同反向操作產品，原意係同克拉默溝通，打算畀個機會佢親自揸旗，洗甩「燈神」惡名。不過，克拉默一直唔肯回應邀請，最終惟有作罷。呢隻正向追蹤克拉默操作嘅「Long Cramer Tracker ETF」（美股代號︰LJIM）將會喺9月11日之後退市。

反向跑輸 受歡迎有得留低 至於反向追蹤克拉默嘅「SJIM」就會繼續交易。話時話，雖然克拉默經常畀人笑係燈神，但單睇呢兩隻ETF上市以來表現，LJIM表現其實係好過SJIM，即係跟克拉默嘅投資建議都可以「搵到兩餐」。LJIM上市迄今累計升幅有大約3%，雖然遠遠跑輸同期標指表現，但總算無令投資者輸錢。

可惜佢「燈神」形象已經深入民心，因此反向操作嘅SJIM明顯更受投資者歡迎，成交、資金流入都更高。從基金發行商嘅角度出發，執咗LJIM、專心做好更多投資者留意嘅SJIM都不失為一種降低成本嘅做法。

余絲韻