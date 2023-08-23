道指低開 專家倡調高通脹目標至３％

今年以來，美國數據反映經濟增長穩健，通脹亦正在回落，惟聯儲局仍維持相對「鷹派」的立場，不肯輕言加息周期已完。諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼認為，聯儲局應該把通脹目標從2%提高至3%，又稱當局可能已戰勝通脹，應避免過度緊縮貨幣政策。

克魯格曼一直都看好美國經濟，認為經濟「軟着陸」是最有可能發生的情景。他亦不主張聯儲局過度加息，認為貨幣政策已足夠緊縮。近日他更在社交媒體上引述了另一位經濟學者富爾曼的觀點，稱聯儲局應該把通脹目標提高。克魯格曼稱，目前大多數衡量潛在通脹的指標都預示通脹大約在3%左右，意味着美國經濟已經成功贏得這場抗通脹的戰役。

Arm申請納市掛牌 他又說︰「如果聯儲局所堅持的2%通脹率是一個錯誤的目標，那麼多少人會為這個錯誤而失去工作？」這番話背後隱含了一個傳統經濟學邏輯，即通脹回落的代價往往是失業率上升。他認為聯儲局不應繼續收緊政策。

美股周二早段個別發展，道指曾跌59點，報34,404點；標指升18點，報4,418點；以科技股為主的納指升57點，報13,554點。數據顯示，美國7月成屋銷售按月跌2.2%，至以年率計407萬間。

其他消息方面，軟銀旗下英國晶片設計架構專利公司Arm正式公開上市申請文件，計劃在納斯達克上市，美股代號為「ARM」。市場較早前預計，Arm的估值約在600億至700億美元之間，集資額介乎80億至100億美元，有望成為今年美國最大規模的首次公開招股（IPO）。

英偉達業績即將於周三收市後公布，其股價周二曾升至481.87美元的歷史新高，惟其後轉跌。

Subway傳近達成賣盤 外媒引述消息指，以販售三文治為主的連鎖快餐店Subway賣盤交易有進展，私募股權公司Roark Capital打算以96億美元的出價進行收購，目前接近達成交易。Subway原先由兩個創辦家族經營，今年2月宣布出售公司所有權。