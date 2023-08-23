Zoom季績佳 上調全年盈測

美國上市的視訊會議平台Zoom公布截至今年7月底止第二財季業績，純利1.82億美元，按年上升2.98倍；每股盈利59美仙；調整後每股收益為1.34美元，高於市場預期的1.05美元。期內，收入按年增3.6%至11.4億美元，勝市場預期的11.2億美元。

截至今年7月底，Zoom擁有約21.81萬名企業客戶，較4月底止的第一季度增加2,200名或1%。

承諾AI產品不索天價 Zoom預計，第三財季調整後每股盈利為1.07至1.09美元，勝市場預期；收入為11.15億至11.2億美元，遜市場預期。

此外，Zoom宣布上調全年業績指引，預計2024財年調整後每股盈利為4.63至4.67美元，收入介乎44.85億至44.95億美元，均高於上一季度給出的預期，其股價周二早段曾挫5.47%。

Zoom創始人兼執行長袁征表示，公司將在現有軟件中增添AI功能，但強調不會像某些同業一樣，對現有軟件新加入的AI功能收取「瘋狂的價格」（Crazy Prices），這對客戶並不公平。ZoomIQ是該企第一批AI產品之一，讓視訊會議主持人在會議結束後立即取得AI生成的會議摘要。