快手去季經調整轉賺26億

快手應用的第二季平均每日活躍用戶及每月活躍用戶達3.76億及6.73億，分別按年增長8.3%及14.8%。公司表示，季內除了通過技術和營運手段實現用戶獲取和留存成本降低，也利用優質原生內容促進用戶增長，並升級一站式智能投放系統，同時借助多媒體理解等人工智能能力提高內容素材的生產效率和質量，進而提高用戶獲取效率。