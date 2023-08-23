快手去季經調整轉賺26億
快手(01024)於收市後公布業績，截至6月底止第二季收入277.4億元（人民幣‧下同），按年增27.88%，勝預期；非國際財務報告準則（non-IFRS）的經調整利潤26.94億元，遠勝預期的14.3億元，並扭轉了上年同期蝕50.34億元的頹勢。該股昨日報62.5港元，升1.7%。
上季快手列帳純利達14.8億元，每股盈利0.34元；上半年列帳純利6.07億元，每股盈利0.14元，兩者都成功扭虧。上季公司業務收入全線上升，廣告市場復甦帶動線上營銷服務進帳143.47億元，按年增30.35%。
期內，直播收入季內增長16.38%至99.68億元，其他服務收入增長逾六成至34.29億元，主要受惠電商業務增長，電商商品交易總額上季增加逾38%至2,654.56億元。
快手應用的第二季平均每日活躍用戶及每月活躍用戶達3.76億及6.73億，分別按年增長8.3%及14.8%。公司表示，季內除了通過技術和營運手段實現用戶獲取和留存成本降低，也利用優質原生內容促進用戶增長，並升級一站式智能投放系統，同時借助多媒體理解等人工智能能力提高內容素材的生產效率和質量，進而提高用戶獲取效率。
金軟半年溢利2.4億
按市場劃分，快手海外業務上季收入達到4.47億元，按年增長逾3倍，經營虧損收窄51.43%至7.8億元。
公司指出，隨着直播流量分發的優化，營收效率提升，核心地區的付費比例持續增長。
此外，同屬中資科企的金山軟件(03888)截至今年6月底止季度及上半年分別賺5,718萬元及2.49億元，不派中期息。
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