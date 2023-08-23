必和必拓少賺37% 估華鐵礦石需求弱

全球經濟疲弱，尤其是內地經濟不景氣影響鐵礦石和其他大宗商品需求，令全球最大礦商必和必拓（BHP Group）截至今年6月底止全年業績遠遜預期，期內純利按年倒退37%，至約134億美元（約1,045億港元）。該企同時將末期息由去年的每股1.75美元，大幅削減逾半至每股80美仙。

中央救內房效果難料 業績公告顯示，必和必拓的主要產品鐵礦石上財年產量雖然增加1%，但其EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）卻下跌23%至167億美元，平均實現價格亦跌18%，至每濕噸92.54美元。集團特別提及，鐵礦石市場在未來6個月仍存在關鍵不確定因素，因內地推出的刺激經濟政策，特別是在房地產方面的激活措施效果仍屬未知數。

不過，必和必拓仍預期，今年內地的鋼鐵產量逾10億噸，和去年相若，但中期來看，內地的鐵礦石需求將會走弱，主因粗鋼生產進入高原停滯期，但料內地經濟增長放慢情況年底有望改善。必和必拓行政總裁Mike Henry亦補充，內地包括綠色基礎設施、更廣泛的基礎設施、汽車和住房完工在內的各領域仍相當強勁。

除了鐵礦石的EBITDA下跌，銅、鎳及煤的EBITDA同樣出現雙位數跌幅，集團解釋主因勞動力成本上揚及通脹壓力所致。其中，煤炭的基本EBITDA下降47%，至51.11億美元，另銅及鎳各跌22%及61%。

油價軟 金價連升3日 至於國際油價昨日表現偏軟，紐約期油及布蘭特期油各跌0.25%及0.28%，每桶報79.92美元及84.22美元。另外，伊拉克石油部長辦公室最新表示，伊拉克石油部長Hayan Abdel-Ghani已經抵達土耳其，與土耳其同級別官員會面談及能源事宜，商討重開土耳其石油港口的設施，因伊拉克北部油田生產的石油依賴相關港口運送。

現貨金價方面，昨日連升第3日，每安士曾報1,901美元，升0.34%。市場正注視聯儲局主席鮑威爾於周五舉行的全球央行年會上會否發表鴿派言論，帶動金價反彈。另數據顯示，全球最大黃金交易所買賣基金（ETF）——SPDR Gold Trust在剛過去的周一恢復資金流出。