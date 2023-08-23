吉汽堅拒打價格戰
上半年純利15億 出口銷量增38%
吉利汽車(00175)上半年純利15.7億元（人民幣‧下同），按年升1.19%，不派中期息。副主席李東輝表示，公司始終堅持不打價格戰，會通過提升旗下產品的質量和技術，提升消費者的獲得感和價值感。吉汽股價昨日早段曾升2.48%，中午業績公布後股價即受壓，其後再倒升，收市升0.64%，報9.3港元。
上半年，公司賣車69.4萬輛，按年增長13.06%，其中純電動車及插電式混能車共銷售15.78萬輛，按年增長43.91%，佔比達到23%。出口市場增長持續強勁，上半年出口銷量增加至12.11萬輛，按年增長38.29%。整體毛利率14.4%，按年微跌0.16個百分點。
領克蝕6.6億 盼轉賺
業績報告中指出，吉汽目前正處於向新能源轉型的關鍵時期，經營層面仍面臨轉型期的種種挑戰。上半年合資公司領克收入124.62億元，按年大致持平，但轉蝕6.6億元。首席財務官戴慶表示，主要來自加速新能源轉型的大量投入，以及領克在歐洲市場的業務拓展所致，又指隨着多款新能源汽車推出市場，相信領克將可扭虧為盈，而現時領克的價格大約在20萬至30萬元水平。
吉汽執行董事安聰慧預料，新能源汽車市場價格戰仍會持續，價格會繼續向下走。另一執董淦家閱補充指，公司會聚焦品牌、價值、技術及服務上，專注打造高價值的產品和品牌形象，同時關注控制成本的問題，並指在持續為用戶創造價值的同時，亦會保證價格優勢。
對於今年銷售目標，戴慶指，維持全年銷量165萬輛的目標不變，其中極氪全年銷量目標14萬輛，吉利品牌將全速推進「銀河系列」布局，推出銀河L6和E8。極氪品牌將推出全新智能純電轎車，提升豪華市場佔有率，而領克品牌全面開啟品牌電動化轉型。
安聰慧補充指，極氪作為公司旗下豪華電動汽車旗艦品牌，成立以來專注在純電領域發展，暫無計劃發展混能車型。
吉汽行政總裁桂生悅指出，隨着「全面向新」戰略的逐步深化，目前吉汽已經全面地完成了向新能源轉型的基礎性投入與生態建設，旗下的產品亦完成了向智能化轉型的過程。被問到下半年資本開支預算，戴慶指出，公司預計全年資本開支為140億元，上半年已經使用超過50%，主要加大在智能新能源方面的投入，下半年將按照原有的資本開支計劃。
華晨盈利37億升17%
另外，華晨中國(01114)上半年按年多賺17.72%至37.44億元，不派中期息。持股已降至25%的華晨寶馬，期內在內地賣車33.4萬輛，按年增長6.13%，其中電動車佔4.15萬輛，按年多售2.25倍。華晨雷諾方面，關於業務前景及與策略性夥伴間的潛在業務合作機會（尤其是新能源車領域）之可行性研究均已進行。
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