吉汽堅拒打價格戰

上半年，公司賣車69.4萬輛，按年增長13.06%，其中純電動車及插電式混能車共銷售15.78萬輛，按年增長43.91%，佔比達到23%。出口市場增長持續強勁，上半年出口銷量增加至12.11萬輛，按年增長38.29%。整體毛利率14.4%，按年微跌0.16個百分點。

領克蝕6.6億 盼轉賺 業績報告中指出，吉汽目前正處於向新能源轉型的關鍵時期，經營層面仍面臨轉型期的種種挑戰。上半年合資公司領克收入124.62億元，按年大致持平，但轉蝕6.6億元。首席財務官戴慶表示，主要來自加速新能源轉型的大量投入，以及領克在歐洲市場的業務拓展所致，又指隨着多款新能源汽車推出市場，相信領克將可扭虧為盈，而現時領克的價格大約在20萬至30萬元水平。

吉汽執行董事安聰慧預料，新能源汽車市場價格戰仍會持續，價格會繼續向下走。另一執董淦家閱補充指，公司會聚焦品牌、價值、技術及服務上，專注打造高價值的產品和品牌形象，同時關注控制成本的問題，並指在持續為用戶創造價值的同時，亦會保證價格優勢。

對於今年銷售目標，戴慶指，維持全年銷量165萬輛的目標不變，其中極氪全年銷量目標14萬輛，吉利品牌將全速推進「銀河系列」布局，推出銀河L6和E8。極氪品牌將推出全新智能純電轎車，提升豪華市場佔有率，而領克品牌全面開啟品牌電動化轉型。

安聰慧補充指，極氪作為公司旗下豪華電動汽車旗艦品牌，成立以來專注在純電領域發展，暫無計劃發展混能車型。

吉汽行政總裁桂生悅指出，隨着「全面向新」戰略的逐步深化，目前吉汽已經全面地完成了向新能源轉型的基礎性投入與生態建設，旗下的產品亦完成了向智能化轉型的過程。被問到下半年資本開支預算，戴慶指出，公司預計全年資本開支為140億元，上半年已經使用超過50%，主要加大在智能新能源方面的投入，下半年將按照原有的資本開支計劃。

吉利汽車中期業績摘要