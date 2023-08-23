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●同程旅行(
00780
)截至今年6月底止季度及上半年經調整溢利分別為5.92億元及10.96億元（人民幣‧下同），按年分別增4.28倍及2.07倍，不派中期息。同業飛揚國際(
01901
)料今年上半年將賺1,500萬至1,800萬元，較去年同期蝕2,000萬元虧轉盈；公司披露早前收購浙江飛加達航空服務60%股權之項目未能達成每月保證利潤金額，惟賣方已結清相關差額。
●中航科工(
02357
)今年上半年賺15.42億元人民幣，按年增26.79%，不派中期息。另中廣核(
01811
)同期賺1.97億美元，按年升11.2%，不派中期息。
●中糧包裝(
00906
)今年上半年賺2.73億元人民幣，按年增2.2%，中期息每股13.3港仙。同期歌禮製藥(
01672
)蝕1,655.9萬元人民幣，按年收窄81.2%，不派息。
●陸金所控股(
06623
)今年上半年錄淨利潤16.37億元（人民幣‧下同），按年跌78.9%，中期息每股0.078美元。同期泡泡瑪特(
09992
)經調整純利5.35億元，按年增42.3%，不派息。
●渝太地產(
00075
)料今年上半年蝕1.1億至1.25億元，較去年同期蝕7,390萬元有所擴大。大生地產(
00089
)料同期綜合溢利按年跌約40%，或錄基本虧損約600萬元，較去年同期錄基本溢利4,140萬元轉盈為虧，主要是利息支出大增。另瑞安房地產(
00272
)同期純利按年增37%至6.18億元人民幣，中期息每股3.2港仙。
●中遠海運國際(
00517
)今年上半年賺3.35億元，按年上升103%，中期息每股22.5仙。同期中國建築興業集團(
00830
)賺4.36億元，按年增長35.7%，中期息每股5.5仙。另中國飛機租賃(
01848
)同期賺2.01億元，較去年同期蝕1.3億元由虧轉盈，中期息按年持平在每股0.15元。
●新華人壽保險(
01336
)宣布，董事長李全於昨日辭去董事長、執行董事、首席執行官等一切職務，惟通告未見公司披露職位空缺的安排。
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