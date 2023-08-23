港通轉盈 靠隧道投資貢獻
剛把西區海底隧道經營權移交給政府的港通控股(00032)公布中期業績，上半年收入按年增長35.81%至4.12億元，並且錄得4.6億元的純利，金額甚至高過收入，按年由虧轉盈。根據業績公告，港通除上半年經營隧道所貢獻的溢利有所增加外，反映其投資活動的財務管理業務亦錄得1.17億元的溢利，背後原因值得深思。
續加倉香港以外股票
該公司透露，其投資組合於本期間的價值在6月底增加至48.35億元，即較去年底多了8.44%。值得留意的是，港通在業績公告中提到，上半年「全球金融市場整體表現理想」，並附以美股道指、納指的升幅數據為證；同時又指出「本地市場的恒生指數下跌4.4%……」，但公司仍錄得金融資產增值的帳面收益。
港通更明言，將會「增加對香港以外地區上市股本證券的投資，以令本集團的投資組合多元化」。由此可見，看來不論是上市公司還是普通散戶，想賺錢就要避開港股。
至於西隧業務方面，上半年之每日平均通車量增加40.7%至62,677架次，每架車輛平均收費81元；經營隧道貢獻的溢利為2.46億元，按年增長70.72%。港通又提醒，西隧的專營權已於8月1日屆滿，擁有權亦已移交給政府，因此下半年相關業務的貢獻將大幅減少。
該公司擬派第二次中期息6仙，與過往派息金額相同。
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