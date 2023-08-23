舜宇中期利潤跌67%

消費需求弱 未來挑戰大 期內，集團的毛利約21.3億元，按年減少約39.51%；毛利率約14.92%，按年下降約5.83個百分點。業務分類方面，光學零件、光電產品及光學儀器3大業務的經營溢利分別為6.51億元、6,018萬元及6,555萬元，按年分別跌43.82%、91.2%及2.83%。

展望未來，集團表示仍將面臨全球經濟復甦緩慢、消費需求不足、市場競爭加劇等諸多重大挑戰。然而，未來以數碼經濟和綠色經濟為主的全球經濟發展方向並未發生改變，將給光電產業帶來新的增長空間和發展機會。自動駕駛快速發展促進多傳感器搭載，虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）、機械人視覺等新興行業市場空間巨大。

未來集團將在成熟業務中，挖掘新潛力，緊盯目標大客戶，配合好目標大客戶的需求，快速擴大供應比重，而高端、高價值產品的比重還有進一步提升的空間；並將持續強化在車載鏡頭業務中的競爭優勢；以及在車載激光雷達、HUD、VR/AR、機械人視覺等新興業務領域，不斷改善產品組合，致力在增量過程中提升質量。