潤電半年多賺54% 增派息

近年集團積極向可再生能源轉型，風力、太陽能和水力發電的營運權益裝機容量在上半年再升2.2個百分點至34.5%（2025年底目標為超過一半）。不過，這也說明現階段產能和收入佔比仍然是火力發電較大，所幸煤價回落，上半年火電分部（含熱能供應）在收入近乎零增長的情況下仍能扭虧，賺15.5億元。

金風績後股價挫 大和唱淡 期內可再生能源分部（僅發電）收入按年增8.19%至124.29億元，溢利按年增2.49%至62.85億元；太陽能發電的平均利用小時按年跌近10%，跟風力發電相反。潤電維持今年資本開支預算450億元，並保留今年有7,000兆瓦的風力和太陽能發電項目併入電網目標，其中4,772兆瓦或68%將於下半年併網。

大和分析師葉捷賢指，金風上半年扣除非經常性損益的純利按年倒退44.85%，按此基準次季更蝕錢，遠遜預期。就上半年而言，風力發電機分部毛利率按年大跌9個百分點，原因是售價按年倒退15%之際，售貨成本按年大增近三成，超乎預期，次季毛利率反映高容量風車在銷售額佔比提高無助改善毛利率，這項主業長遠的盈利能力存疑，並對日後銷量有保留，遂下調金風目標價27.27%至4元，評級貶至「跑輸大市」。