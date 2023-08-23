中資房企離岸債逾9千億未還
內地民營房企搖搖欲墜，境內外債務危機正升級。統計顯示，未償還的中資離岸地產債中，不良債券高佔約60%，折合約9,048億元，意味房企債務重組僅剛揭開序幕，尤其是坦承流動資金壓力的碧桂園(02007)，正埋頭處理多筆境內債，據報今日起迎來關鍵的3日，一筆下月初到期兌付、存續規模較大的境內債會舉行債券持有人會議探討展期3年的方案，惟有些私募持有人擬要求全額償付。
49企被問碧桂園敞口
遠洋集團(03377)昨指，附屬遠洋控股中國將於下周一（28日）起召開公司債券持有人會議，該附屬稱，流動資金無法於短期內得到顯著改善，料無法於30天寬限期內支付公司債約20億元（人民幣‧下同）本金。
至於碧桂園，其境內債能否稍作喘息仍屬未知數之際，市場已開始關注債券持有人、金融機構以外恐受波及的持份者，如供應商群體等，首要關聯包括鋼筋水泥、塗料化工等多個建材領域及配套產業鏈企業。目前滬深兩市至少有49家上市A股遭投資者問詢與碧桂園的業務往來、應收帳款等情況，有部分提到目前已通過「工抵房」（向施工方和供應商抵押單位）房源加上現款現貨等措施，進一步降低應收帳同時又保持供貨。
碧桂園出事以來，市場充斥悲觀情緒，瑞安房地產(00272)主席羅康瑞認為，內地樓市調整還未完結，「……很多規模比較大的公司，基本爆雷、出險了，下去還有很多，不相信政府能全面幫助他們去解決融資及現金流的問題」，難言調整持續多久，相信到明年初內房問題都會持續，惟估計當局會大力支持樓市。
雅居樂料半年蝕45億
反觀廣州市龍頭國企越秀集團旗下越秀服務(06626)，上半年盈利達2.47億元，按年增17.5%，更首度派中期息，每股8.9港仙。該企表明，將持續通過戰略合資、合作及收併購等方式為擴大業務規模增添動力。
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