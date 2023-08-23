中資房企離岸債逾9千億未還

至於碧桂園，其境內債能否稍作喘息仍屬未知數之際，市場已開始關注債券持有人、金融機構以外恐受波及的持份者，如供應商群體等，首要關聯包括鋼筋水泥、塗料化工等多個建材領域及配套產業鏈企業。目前滬深兩市至少有49家上市A股遭投資者問詢與碧桂園的業務往來、應收帳款等情況，有部分提到目前已通過「工抵房」（向施工方和供應商抵押單位）房源加上現款現貨等措施，進一步降低應收帳同時又保持供貨。