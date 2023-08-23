恒地：下半年地產市道低沉

計及聯營及合營公司的股東應佔部分（下同），截至6月底止半年，恒地收入按年跌2.03%至320.1億元。本港賣樓收入相對穩定，按年微升0.16%至43.01億元，問題是由於入帳的項目毛利較低，相關股東應佔稅前盈利按年跌16.92%至9.62億元。6月底未入帳自佔本港物業合約銷售總額約148.24億元，預計其中約69.91億元或47.16%可於下半年入帳。

內地物業銷售收入縮26% 李氏兄弟雖對本港樓市下半年展望保守，但對長遠仍然樂觀。恒地上半年再入手25萬方呎的新界土地，經調整後，6月底在新界坐擁約4,520萬方呎的土地儲備，全港最多，並強調未來幾年有充足的銷售樓面。

比起港樓沉寂，內房危機更觸目驚心。恒地上半年內地賣樓收入按年倒退26.18%，相關稅前盈利亦按年減少34.64%至6.96億元，因疫情拖延令交樓之樓花少過去年同期，但期內自佔住宅合約銷售總額以人民幣計仍按年增約14%，跑贏很多內房企業。6月底未入帳自佔合約銷售總額約116.03億元，預計其中69.46億元或59.86%於下半年入帳。

對於市場最關注地產股的財務狀況，恒地截至今年6月底止淨借貸778.55億元，借貸比率為24%，較去年底的24.1%微跌。期內融資成本為9.05億元，按年上升92.55%。

不過，恒地本身在香港的收租物業上半年錄得租金收入按年上升3.11%，應佔稅前盈利按年增長5.64%至24.72億元，整體出租率93%，跟去年底持平；其中零售物業組合出租率有所提升，客流量和租戶整體生意額亦已超越疫情前水平。

恒地中期業績摘要 恒基地產股價走勢