恒地：下半年地產市道低沉
首6月基礎純利60億增18% 港賣樓收入微升
中港樓市大吹淡風之際，恒基地產(00012)公布，上半年撇除投資物業公允價值變動的基礎純利按年增長18.22%至60.73億元，中期息維持每股50仙。不過，主席李家傑及李家誠於業績公告直言，迄今美國聯儲局尚未能確定美元利率是否已經見頂，高息對各行各業增添經營困難，不利本港經濟復甦及樓宇買賣，若政府沒有新的措施出台且本港沒有特別利好的因素出現，「下半年地產市道將甚為低沉」！
計及聯營及合營公司的股東應佔部分（下同），截至6月底止半年，恒地收入按年跌2.03%至320.1億元。本港賣樓收入相對穩定，按年微升0.16%至43.01億元，問題是由於入帳的項目毛利較低，相關股東應佔稅前盈利按年跌16.92%至9.62億元。6月底未入帳自佔本港物業合約銷售總額約148.24億元，預計其中約69.91億元或47.16%可於下半年入帳。
內地物業銷售收入縮26%
李氏兄弟雖對本港樓市下半年展望保守，但對長遠仍然樂觀。恒地上半年再入手25萬方呎的新界土地，經調整後，6月底在新界坐擁約4,520萬方呎的土地儲備，全港最多，並強調未來幾年有充足的銷售樓面。
比起港樓沉寂，內房危機更觸目驚心。恒地上半年內地賣樓收入按年倒退26.18%，相關稅前盈利亦按年減少34.64%至6.96億元，因疫情拖延令交樓之樓花少過去年同期，但期內自佔住宅合約銷售總額以人民幣計仍按年增約14%，跑贏很多內房企業。6月底未入帳自佔合約銷售總額約116.03億元，預計其中69.46億元或59.86%於下半年入帳。
借貸778億 融資成本增
內地樓市復甦之基礎尚未牢固。6月底，計及從旭輝控股(00884)接手兩個項目的權益，恒地在內地的土儲以自佔樓面面積計算約為2,066萬方呎，按半年減少5.14%，全在一、二線城市，其中住宅佔1,560萬方呎。收租方面，隨着各行各業逐漸復常，以及近年的新項目落成開張，上半年總租金收入以人民幣計有所增加，問題是人民幣兌港元貶值7%，導致港元計價的租金收入按年下跌2.31%，加上推廣費用上升，應佔稅前租金淨收入按年倒退11.03%至7.58億元。
對於市場最關注地產股的財務狀況，恒地截至今年6月底止淨借貸778.55億元，借貸比率為24%，較去年底的24.1%微跌。期內融資成本為9.05億元，按年上升92.55%。
恒基發展轉蝕1800萬
另外，恒地旗下經營零售業務的恒基發展(00097)上半年收入按年減少14.22%至7.96億元，並轉蝕1,800萬元，因此停派中期息，原因包括本港取消社交距離措施降低超市食品及日用品之需求，至於旗下太古城APITA翻新工程料於第四季全面完成。
不過，恒地本身在香港的收租物業上半年錄得租金收入按年上升3.11%，應佔稅前盈利按年增長5.64%至24.72億元，整體出租率93%，跟去年底持平；其中零售物業組合出租率有所提升，客流量和租戶整體生意額亦已超越疫情前水平。
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