H股港上市30周年 內企累融資8.3萬億

她提到，H股上市是香港金融市場發展非常重要的一個里程碑，標誌着香港重塑全球資本市場進程的起點，也為香港市場許多重要發展、連接中國與世界的互聯互通機制奠定了穩固的基礎，而H股對支持兩地經濟增長、促進融資活動、提高中國企業的國際知名度，以及提升資本市場企業管治所發揮的重要作用。