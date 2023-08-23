H股港上市30周年 內企累融資8.3萬億
今年是H股來港上市30周年，香港交易所(00388)行政總裁歐冠昇表示，港交所在30年前H股奠定的基礎上不斷拓展互聯互通，積極致力提升市場的競爭力、吸引力、效率和透明度，將來會繼續積極推動市場和各項業務發展，充分發揮作為東西方聯繫人的角色。
佔融資總額77%
首家H股青島啤酒(00168)於1993年上市，主席史美倫當時仍在香港證監會工作，她指出，當年內地仍未有公司法和證券法，形容H股上市是兩地監管部門「摸着石頭過河的大創新」，當時亦沒料想到這會為香港市場帶來翻天覆地的變化，此後大批的國企及民企紛紛來港上市集資，推動內地經濟快速發展。截至今年7月底，內地企業通過發行股票，已在港融資8.3萬億元，佔香港股市融資總額約七成。
她提到，H股上市是香港金融市場發展非常重要的一個里程碑，標誌着香港重塑全球資本市場進程的起點，也為香港市場許多重要發展、連接中國與世界的互聯互通機制奠定了穩固的基礎，而H股對支持兩地經濟增長、促進融資活動、提高中國企業的國際知名度，以及提升資本市場企業管治所發揮的重要作用。
港交所數據顯示，截至2023年7月底，共有323家H股來港上市，籌資總額2.92萬億元。包括H股、紅籌公司和內地民營企業在內，有1,432家內地企業在港上市，佔香港市場總市值的77%。
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