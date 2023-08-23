中港股齊彈 離岸人幣曾高見7.26

港股連跌7日累插逾1,600點後，周二終見反彈。人民幣匯率止跌，內地股市拗腰收復3,100點，帶挈恒指反覆做好，曾升逾300點，惟最終未能企穩18,000點大關。

科指跑贏 騰訊回購涉4億 人民幣匯價昨顯著回勇，在岸價兌每美元昨收市升穿7.3，報7.2935，較上日收市價升204點子；離岸價更曾高見7.2691。恒指高開18點後走勢反覆，曾跌49點，見17,573點的9個月新低，惟午後隨A股抽升最多341點，高見17,965點，收市升幅收窄至167點或0.95%，報17,791點，成交金額縮減5%至1,022億元。「北水」連續第二日錄得淨買入，惟金額按日大削逾92%至7.34億元。

續暫免港股通個人所得稅 中國財政部、稅務總局及中國證監會昨發公告，對內地個人投資者通過「滬港通」、「深港通」投資香港聯交所上市股票取得的轉讓差價所得，以及通過基金互認買賣香港基金份額取得的轉讓差價所得，繼續暫免徵收個人所得稅，將執行直至2027年底止。

同時，恒生指數公司發表網誌，指過去12個月人民幣與恒指、國指及恒生綜合指數的相關係數分別為+0.55、+0.53及+0.55，處於中等偏強水平，認為倘若人民幣出現潛在升值，將有利港股表現。

信誠證券聯席董事張智威認為，恒指昨在17,700至17,800點有支持，回調幅度又恰巧是黃金比率0.618倍，反映部分資金趁恒指市盈率跌穿9倍之時分段吸納，料人民幣走勢及內房消息將左右後市去向。