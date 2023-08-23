安踏純利派息增三成 遭削目標價

配股後累插逾兩成 以昨日收市價計，比起安踏於4個月前「抽水」配股的每股認購股份認購價99.18港元，仍累插逾兩成。大摩就坦言，考慮到內地零售銷售增長放緩、廣告及推廣開支提升，以及員工成本增加，該行遂將安踏今年起計3年銷售預測分別下調2%、5%及7%，淨利潤預測亦分別調低4%、10%及10%；相應地目標價亦由135港元下降至124港元，評級繼續予以「增持」評級。

華消費復甦變數多 安踏在業績報告多次強調，受惠內地零售市場復常，旗下安踏品牌、FILA品牌及其他品牌的上半年銷售按年反彈，總收益增14.17%至296.45億元、整體毛利率和經營溢利率均顯著提升，其中整體毛利率達63.3%的歷年高位等。

不過，集團亦指出，內地消費者信心和購買力仍然急需進一步改善，消費市場存在復甦趨勢波動較大的變數，內地政府對此已推一系列刺激經濟措施，有望補充經濟增長的動力並提振消費。

面對下半年中國及環球市場仍存有不確定性，安踏相信內地政府各項刺激措施將有效推動零售及經濟發展。門店規劃方面，預計今年底內地和海外的安踏及安踏兒童門店數目將分別為7,000至7,100間，以及2,800至2,900間，均多於6月底止的6,941間及2,692間。