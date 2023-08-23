名創優品全年多賺1.7倍 股價飆7％

集團第四財季收入32.52億元，按年多40.3%。受惠於門店數量及單店收入增長，內地市場上季進帳21.37億元，按年多近四成；海外進帳11.14億元，增42%。整體毛利率改善6.5個百分點至39.8%。

康師傅首6月盈利攀30%

截至6月底，公司門店數量為5,791家，按季增277家，當中內地佔3,604家，海外佔2,187家，分別按季增221及56家。管理層表示，初步計劃是將內地門店數量從去年底的3,325家增至2027年底的5,000家左右。