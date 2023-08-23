名創優品全年多賺1.7倍 股價飆7％
中資連鎖生活用品店「MINISO」的營運商名創優品(09896)昨午公布，截至今年6月底止全年多賺1.77倍，股東應佔淨利潤17.68億元（人民幣‧下同），每股盈利1.42元，派末期息每股0.103美元。受業績消息帶動，該企股價曾破頂高見42.8港元，全日收升7.27%，報42.05港元。
截至6月底止全年，集團錄經調整淨利潤18.44億元，按年多1.55倍。若單計第四財季經調整淨利潤5.71億元，按年增1.56倍。
集團第四財季收入32.52億元，按年多40.3%。受惠於門店數量及單店收入增長，內地市場上季進帳21.37億元，按年多近四成；海外進帳11.14億元，增42%。整體毛利率改善6.5個百分點至39.8%。
康師傅首6月盈利攀30%
截至6月底，公司門店數量為5,791家，按季增277家，當中內地佔3,604家，海外佔2,187家，分別按季增221及56家。管理層表示，初步計劃是將內地門店數量從去年底的3,325家增至2027年底的5,000家左右。
管理層預期截至9月底止財季，門店網絡擴張將推動銷售額續強勁增長，盈利能力將按年改善，並透露7月平均單店商品交易總額（GMV）增長約14%，中國線下門店GMV按年增長逾25%，海外業務GMV按年增長約50%。
在內地從事製銷即食麵及飲料業務的康師傅控股(00322)公布，今年上半年多賺30.66%，純利16.37億元，每股盈利29.07分，不派中期息。期內毛利率30.47%，按年增2.25個百分點。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：