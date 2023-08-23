零售返疫前 最少捱一年

不明朗因素湧現 羅兵咸估升幅遜上半年 香港零售業捱過疫情寒冬，惟今年以來復甦步伐不似預期，展望下半年前景不明朗因素仍困擾市場。會計師行羅兵咸永道預期，下半年零售表現將比上半年差，綜觀7月零售額亦只得低雙位數增長，料拉勻全年計零售額約4,080億元，即在去年的低基數效應下，按年升幅亦僅近17%；若要恢復到新冠疫情前表現，至少仍需時12至18個月時間。業界望穿秋水的全面復甦遲遲未現，只怕又一批企業捱不過年關要出局，就業市場不無暗湧。

該行消費市場行業亞太區、中國內地及香港地區主管合夥人鄭煥然指，本港股市及樓市表現偏弱，令市民「對自己個荷包緊少少」，而且港人「報復式」旅行，導致本地消費下降，加上遊客數量的增長並無預期般快，近期人民幣貶值、內地房地產及股市表現疲弱、青少年失業率高企等，也削弱消費情緒，加劇通縮風險，對香港下半年零售表現「無咁樂觀」。

質疑擺地攤搞夜市成效 他又指，香港零售表現一向穩健，基於人口、工資水平等不會有太大浮動，零售表現要特別好主要靠旅客推動。在新冠疫情前，在內地旅客高消費帶動下，本港零售總額一度高見近5,000億元，而在一般正常情況下，每年零售總額約4,500億至4,800億元。

為推動消費，港府早前誇口要「搞活搞旺」香港夜市，惟鄭質疑「擺地攤」對經濟的刺激作用，香港向來是不夜城，認為當局現應焦聚帶動人流，激活夜間市面，例如舉辦更多大型體育盛事、文化活動等，藉此吸引更多遊客及拉長民眾在外的逗留時間。

他指出，中環蘭桂坊本來已是主打夜間經濟，然而，在新冠疫情及防疫情措施下，民眾居家工作、留家避疫成為習慣，酒吧、餐飲等生意受打擊，要市民回到過去長時間在外間逗留仍需要一段時間適應，認為港府應在原有的基礎上，想方法增強吸引力更為實際，而並非從零開始「搞夜市」。

HKTVmall母企盈警 股價瀉 對於有餐飲業界提議港府派發夜間消費券，鄭氏認為難以實行，現時消費券不分日間或夜間時段使用，但對整個零售業界的提振作用已不大，加上政府財政儲備承壓，應審慎「派糖」。

另一家服飾公司堡獅龍國際（Bossini，00592）公布，張銘輝因本身其他業務承擔將辭任公司聯席行政總裁一職，而現任執行董事兼聯席行政總裁張智繼續擔任執行董事，並將為公司的行政總裁，昨日起生效。

鄭煥然（中）稱，本港股市及樓市表現偏弱，加上港人「報復式」旅行，導致本地消費下降。 港今年零售額按年變幅