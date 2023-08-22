內地救市多掣肘 信心危機在發酵

內地房地產債務危機正要重創經濟景氣之際，7月以來雖然官方提出不少刺激經濟措施，但實際上在協助企業解困，提振信心方面，始終予人未見到位的感覺，社會上累積的不穩定元素愈來愈多，也使得當前內外交困的問題變得更複雜難解。事實上，當局在設法救市，但內外掣肘甚多，要堅持改革開放，不再以短痛換來更多長痛，就得有心理準備，要用時間與忍耐，來重構健康增長的道路。

在中美博弈和3年疫情的大背景下，今年內地經濟處於復甦之路，偏偏這時遇上內房債務危機愈演愈烈，同樣不可小覷還有地方債務問題，影響百業景氣，更要火燒內地銀行業，威脅金融體系穩定，這場信心危機不易應付。

7月以來，當局頻頻推出政策救市，包括支持民營經濟、提振資本市場，惟始終與市場憧憬有距離，皆因當局嚴守着不再搞「大水漫灌」的舊路，也堅持改變過去房地產業的發展模式，泡沫爆破的過程也必然痛苦。事實上，在這場全球超級資產泡沫中，隨着貨幣政策正常化，各地資產價格修正也是必經之路，只是遲早要面對的問題，而中國正是最先調控房地產泡沫的主要經濟體。

過去一段長時間，房企利用高槓桿炒賣土地，地方政府助長歪風，銀行看風駛舵貸款政策向房地產業傾斜，是造成刻下房地產業綁架國家經濟的重要原因。要治理這個問題，得堅持不再走「大水漫灌」的道路，讓市場淘汰不應該留下的企業，要離場的離場，要重組的重組，可扶持予以扶持，反正就不能放大水喉不顧後果地催谷，尤其是如今中國的內外挑戰甚巨，經濟資源有限，再不惜代價調撥至內房業填氹，杯水車薪之餘，只會造就更大的危機。

就以昨日中國人民銀行宣布調降貸款市場報價利率（LPR）為例，其中關乎支持消費的一年期LPR下調10點子，與房地產相關的5年期LPR未見調降，降息的範圍和規模皆令市場感到失望。惟別忘記，如今美元偏強，年底前聯儲局還會再加息，內地調降利率得兼顧人民幣的貶值壓力，故雖然這不對稱地下調LPR，做法與市場預期有出入，但也在反映當前內地救市，掣肘甚多，得兼顧內外因素，全盤考量。

無可否認，內房債務問題牽連甚廣，最終內銀業亦必然要為過去的貸款政策付出代價，惟始終內地尚未完全開放資本帳目，只要守住不發生系統性風險，情況還是可控的。與2008年金融危機不同，今時今日，中國汽車業在全球舉足輕重，為國民經濟創造可觀的就業和工業產值；中國的數碼經濟發展領先全球，適當的政策可引導民營經濟重展活力。更何況，作為全球第二大經濟體的中國，資本市場尚待發展，其實刺激政策仍不乏操作空間，得以耐心和信心來看待內地救市。

環顧全球，這十幾年的無限量化寬鬆貨幣政策，製造了天量的資產泡沫，各大經濟體都有自身的問題，美國、英國、中國都沒有例外。只有沉着應對，堅守底線，自能找到重納增長軌道的出路。