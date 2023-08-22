股市估市：內憂外患夾擊 恒指無運行

有分析指，此情況說明內地銀行尚未準備好，在銀行息差壓力下，進一步讓利實體經濟的空間可能有限，但市場仍估計後續幾個月將出現連續降息。事實上，美國聯儲局上周公布7月份的貨幣政策會議紀要，或會繼續令中美債息差持續拉闊，這不單止間接影響人行對LPR利率的調整，亦令人民幣出現進一步調整。

聯儲政策取向成焦點 會議紀要稱通脹風險可能要求進一步收緊政策。而且多數美國聯儲局官員認為通脹存在「重大」上行風險。會議紀要強調通脹風險，「與會者表示通脹高得令人無法接受，需要更多證據才能讓人們相信物價壓力正在消退。」今個星期美國東岸時間8月24日至26日，將舉行Jackson Hole全球央行行長年會。今年的會議主題是「全球經濟的結構性轉變」，相信焦點卻將放在聯儲局主席鮑威爾8月25日發表講話，聯儲局9月政策會議上將採取何種行動，以及「長期通脹基準線是否會更高」等兩方面的討論上。

事實上，美債上周早已暴跌、美債收益率持續上升，有違全球大部分債券交易員早前的想法，反而相信美債的低利率時代可能結束。美銀警告投資者，美債收益率或回到5%，即回到金融危機前的美債市場。市場現時認為，第二季度個人消費支出平均通脹率達到3.7%，聯儲局可能被迫將政策基準收緊至最少6%。假如這成為事實，投資者早前曾憧憬成功控制通脹，並預期息口見頂的假設情景將成泡影，基本情景已改變下，全球股債交易邏輯也需要作徹底改變，亦會因此造成價格大幅波動。

恒指由上周五失守18,000點開始，是逐漸反映此因素，如果本周五鮑威爾在大會的語調不變而且進一步加強，相信恒指開始進入另一輪調整。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒