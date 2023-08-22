名家筆陣：聯儲加息 為何無礙美股經濟？

最近市場談論最多的兩個話題，第一就是為甚麼加息看似對美國經濟沒有多大的影響。第二是為甚麼美國股市表現比預期好得多，連華爾街公認的大熊策略分析師，最近都要認錯變牛，老貓燒鬚。其實這兩個話題都有一定的關連性，所以會一起交叉討論。

民眾存款高 有錢撐經濟 雖然有不少人說，美國經濟減速通常滯後於聯儲局加息6至12個月，聯儲局在去年3月開始加息，但美國今年上半年經濟表現卻一點減速的迹象也沒有，第一季和第二季實際國內生產總值（GDP）也分別按年增長2%和2.4%，令不少人大跌眼鏡。估計主要是因為美國政府在疫情期間，為了確保經濟平穩，注入大量資金到經濟體系內，而不少資金仍然存在銀行裏。所以雖然美息高企，但民眾仍有餘錢用於消費和購買股票，支撐起美國經濟和股市。美國銀行存款佔GDP比率在4月底大約為64%，較疫情前持續多年的60%左右仍要高，但已經低於最高峰時的77%。如根據目前速度，估計銀行的存款要在今年底才會回到疫情前水平，代表民眾消費可能要在今年底或明年初才會開始反映加息的影響。

第二，過去十多年，環球利率長時間維持在低位，有不少公司眼看利率已經接近零，低無可低，所以借用此機會把債務轉為定息長債。故雖然聯邦基金利率已經加了5厘，但大部分公司利息負擔暫時看似沒有太大影響。當然，有不少中小型公司，其貸款可能用浮動利率來計息，特別是一些私募基金貸款，但私募基金市場的透明度不高，難以詳細分析。不過，如用與私募基金貸款規模差不多的高息債券市場來做參考，今年5月底，根據惠譽國際數據，美國高息債券違約率大約為1.9%，暫時看似不高，但惠譽估計今年底或會升到4.5至5%。

第三，雖然美國政府今年財政赤字比疫情時已經減低不少，但跟在正常年份來比較仍然偏高。部分原因在於利率增加，部分在於拜登總統推出的《基建和就業法案》、《通脹削減法案》和《晶片與科學法案》會在10年內投資兩萬億美元，這些長期經濟刺激計劃也推高了政府的赤字率。由此可見，當個人消費、公司和政府都還未真正受到加息的影響，經濟又如何能慢下來？

學生恢復還貸或影響消費 但未來情況又如何？有兩個值得留意的改變。第一就是如上文所提及，銀行存款佔GDP比率有機會在今年底回到疫情前水平。第二本來停頓了的學生借貸還款會在今年10月恢復，美國現時有3,700萬的學生貸款者受恵於延期還款，每月總還款額大約為100億美元。作為參考，每月美國人在服裝和百貨商店的消費約350億美元。100億美元不是太多，但一定對消費有影響。

市場有個說法，當最後一隻熊都變牛時，就代表市場離頂不遠，不知道華爾街剛轉牛的大熊策略師會否是最後的那一隻。

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉（作者為註冊持牌人士，以上非投資建議）