產經

上半年私宅動工5載最多

私人住宅動工量有上升的趨勢，據屋宇署最新數據，今年上半年有關數量共達7,535伙，較去年同期大升約25.7%，為近5年同期最多。
至於6月有4個私人住宅項目動工，涉及2,579伙，比5月更大增近45%，為自2021年11月後新高，動工量連升兩個月，利嘉閣地產研究部主管陳海潮指，該情況主要是受惠月內有單一大型項目動工所帶動。
柳園舊址准建23層高住宅
另外，該署6月批多份住宅建築圖則，其中，規模較大為屯門青山公路柳園舊址，准發展一幢23層住宅及綜合用途大廈，另連3層平台及一層地庫，提供總樓面面積約15.53萬方呎，當中住宅樓面佔約14.81萬方呎。
市區亦批出多項住宅圖則。恒基地產(00012)的中環伊利近街33至39號地盤，修訂圖則獲批，可建一幢26層高另連一層地庫的商住樓，總面積約4.25萬方呎。爪哇控股(00251)的渣甸山大坑道89至93號龍風臺，准建5幢5層高住宅物業，另連一層地庫，提供住宅樓面約2.14萬方呎。
此外，鴨脷洲平瀾街2至4號A及好景街26至28號，獲批可重建一幢23層高商住大廈，樓面逾3.3萬方呎。九龍城嘉林邊道28A及28B號舊樓，也獲批重建一幢4層高住宅，涉及面積約2.7萬方呎。
世邦魏理仕代理出售金鐘力寶中心2座36樓1號及2號海景寫字樓單位，建築面積分別約2,320方呎及1,980方呎，業主意向價1.2億元。有消息指，上環文咸西街雙號全幢市傳以逾8,000萬元易手。
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