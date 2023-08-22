新盤概況：凱柏峰III加推108伙

新盤魚貫登場，將軍澳日出康城項目將接力推售，區內凱柏峰III昨加推2號價單共108伙，折實平均實用呎價約16,938元，有機會於本周末首輪銷售。

信置執行董事田兆源稱，是次屬原價加推，會繼續提供人才付款計劃，扣除14%折扣優惠及4.5%利息補貼後，折實售價692.184萬元起，最低呎價約15,348元。項目截至昨晚累收逾1,350張入票，以已推238伙計，超額逾4.6倍。

長實營業部首席經理郭子威表示，親海駅II特色戶原計劃招標推出，現改以價單發售，預計周內開價。集團營業經理陳詠慈稱，該盤提供28個連花園或連天台複式兩房，實用面積501至523方呎。

同系沙田名日‧九肚山將於下周一起，每日招標出售21號洋房，該洋房實用面積891方呎，買家可優先以250萬元認購一個車位，或以每月5,500元佔用12個月，期間可以不少於280萬元認購。

芳菲推家具優惠 新盤競爭激烈，協成行何文田芳菲夥拍家具品牌推出置業優惠，集團物業銷售主管張詩敏表示，買家選購18樓A室及18樓C室兩房戶，實用面積465方呎及414方呎，可獲贈價值36.8萬元家具組合套裝。

此外，中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，旗下沙田星凱‧堤岸已接近完成交樓程序，項目3座29樓C室，日前以2,252.6萬元售出，呎價約23,837元。預計最快下月重啟新一輪銷售部署，屆時將開放全新示範單位。