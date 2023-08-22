豪宅居屋全面拋售

寶翠園蝕讓兼啃稅 康山已補價傳賣6球 樓市崩圍，豪宅、上車盤，以至居屋都掀起「掟貨」潮。西區寶翠園兩房單位，劈至1,850萬元蝕本價售出，急沽貨原業主另需付約185萬元辣招稅。居屋王鰂魚涌康山花園三房單位，市傳於已補價自由市場僅售675萬元，低銀行估價近23%。

美聯楊宜貞表示，寶翠園3座高層G室，實用面積約755方呎，原業主離港工作，遂急沽單位，開價1,930萬元放盤，減價80萬元獲同區用家買入換樓，呎價約24,503元。單位於2021年10月以約1,900萬元購入，不足兩年帳面蝕約50萬元，並須繳付約10%額外印花稅。

偉華售402萬 返8年前 資助房屋價格向下。市場消息透露，康山花園頂層單位，實用面積約592方呎，市傳自由市場成交呎價約11,402元。由於單位樓層沒有電梯直達，故成交價較市價低，而該成交價比上址逾10年前的購入價，帳面升值不足4%。

資料顯示，大型銀行對上址網上估值達875萬元。而過往該盤三房單位做價曾逾千萬元，即使最近連地價成交，做價仍介乎735萬至835萬元，未補價第二市場則約627萬至650萬元，貼近是次已補價成交。

上車盤減幅最顯著，長線投資者亦趁勢勁劈出貨。美聯陳國良指出，沙田偉華中心3座低層C室兩房戶，實用面積約308方呎，去年暑假連租約以560萬元放售，最近交吉減至420萬元，吸引上車客排隊睇樓，單位最終以402萬元售，累減158萬元，呎價約13,052元，做價重返項目約8年前水平。

淘大持5年帳輸43萬 樓價恐進一步下挫，有更多業主都不惜蝕讓套現。中原范鎮培指，牛頭角淘大花園B座低層4室，實用面積約375方呎，減70萬元，議價後售510萬元，呎價約13,600元，原業主於2018年以553萬元購入，持貨約5年帳面虧蝕43萬元。

該行王勤學續稱，發展商接連劈價推盤，元朗二手交投淡靜，同區朗屏8號3座低層E室一房戶，減價18萬元，以542萬元沽出，呎價約14,609元，約4年帳面貶值約7.4%。同區YOHO Town的3座高層F室，亦以608.8萬元沽，呎價約15,491元，較上月同類戶型單位跌價約9.5%。

二手市場低價成交實錄