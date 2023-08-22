簡訊一覽
●中國聯通(00762)披露，旗下「大聯接」用戶累計到達數9.36億戶，5G套餐用戶累計2.38億戶，物聯網終端連接累計達4.51億戶；5G行業虛擬專網服務客戶數目6,128個；授權專利本年累計數量1,610件。
●中國電信(00728)7月份流動服務客戶淨增78萬戶，達4.02億戶；5G套餐用戶淨增329萬戶，達2.98億戶，佔流動服務客戶比重升至74.03%。
●石藥集團(01093)披露，分別與由生成式人工智能驅動的生物醫藥科技公司——英矽智能（上海），以及深圳晶泰科技，在創新藥研發人工智能（AI）領域達成戰略合作協議，以結合兩者在創新藥研發領域領先的AI技術平台，以AI輔助藥物設計，提高新孳篩選效率和成功率，共同推動集團創新藥物的研發。
●世紀城市國際(00355)發盈利警告，預期今年上半年將錄得淨虧損約2.44億元，較去年同期錄盈利1.37億元轉盈為虧。集團於物業業務以及酒店業務雖錄盈利，惟收入按年相對較少，且利率上升致融資成本大增，另酒店物業須計提較大額之折舊費用。
●澳博控股(00880)今年上半年虧損12.64億元，不派中期息。旗下賭牌承批公司、於6月底經營9間衞星場的澳娛綜合，期內佔澳門博彩收益的比重降至11.8%。
●星展香港與大酒店(00045)附屬HSH Financial Services簽署總額達8億元的可持續發展掛鈎循環貸款，為期3年，用作公司的企業發展，包括為其現有債務再融資。
●南粵控股(01058)今年上半年蝕2,165.3萬元，較去年同期虧損1,894.3萬元有所減少，不派息。
●Okura Holdings(01655)預期，截至今年6月底止之2023財年將錄得稅前利潤不少於約29億日圓，而2022財年所錄之稅前虧損約12.05億日圓。
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