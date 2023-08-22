絲絲講場：丹麥廠減肥藥帶挈市值激增

減肥係唔少人嘅目標，丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）就研發咗隻「減肥神藥」Wegovy，帶挈其市值暴增，達4,190億美元，擊敗玩具商樂高（Lego）同埋啤酒大廠嘉士伯（Carlsberg）等公司，成為歐洲第二大上市企業，市值仲超越丹麥舊年嘅國內生產總值（GDP）添！

馬斯克幫襯 瘋狂減磅 Wegovy其實係支減肥針，原本係專醫糖尿病嘅，不過喺研發過程中，發現減肥幾有用，咪加碼做埋減肥臨床實驗，點知就得咗。一星期要打一支，打完會抑制食欲，同時延長食物喺腸胃停留嘅時間，增加飽足感，從而達到減肥效果。根據公司臨床實驗，平均體重輕15公斤，而且14個月過後仲無反彈。美國富豪、SpaceX創始人馬斯克舊年10月曾喺社交平台透露，自己一個月內瘋狂減磅，除咗定期斷食，就係用咗Wegovy。

但留意番，支針要醫生處方先打得，現時香港仲未註冊。逢藥都有一定程度副作用，打完針可能會作嘔、便秘、腹瀉等。不過，對於啲幾百磅嘅癡肥人士嚟講算係福音，對比做咗就返唔到轉頭嘅切胃手術，打減肥針嘅風險可能會細啲。不過，絲絲覺得一般人想瘦身，都係乖乖地控制飲食，勤力啲做運動啦！

余絲韻